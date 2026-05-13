[내일날씨] 초여름 더위 시작…서울 한낮 31도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 14일 서울 낮 기온 31도로 초여름 날씨를 예보했다.
- 전국 맑으나 전라권과 경남서부는 구름 많고 소나기 내린다.
- 미세먼지 좋고 바다 물결 0.5~1.0m으로 일어난다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 14일은 서울 낮 기온이 31도까지 올라 초여름 날씨가 예상된다.
기상청에 따르면 오는 14일 전국은 대체로 맑겠으나 전라권과 경남서부는 오후부터 저녁 사이 가끔 구름많겠다.
낮(12~15시)부터 저녁(18~21시) 사이 전라권과 경남서부내륙은 곳에 따라 소나기가 내리겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 15도 ▲인천 14도 ▲수원 14도 ▲춘천 14도 ▲강릉 15도 ▲청주 15도 ▲대전 14도 ▲전주 15도 ▲광주 15도 ▲대구 15도 ▲부산 15도 ▲울산 14도 ▲제주 14도다.
최고기온은 ▲서울 31도 ▲인천 29도 ▲수원 29도 ▲춘천 28도 ▲강릉 20도 ▲청주 30도 ▲대전 30도 ▲전주 29도 ▲광주 28도 ▲대구 26도 ▲부산 23도 ▲울산 23도 ▲제주 24도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com