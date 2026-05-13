SK온, 1Q 영업손실 3492억원…전분기보다 손실 916억 줄여

AI 핵심 요약beta
- SK온이 올해 1분기 6개 분기 연속 적자를 기록했다.
- 북미 전기차 시장 둔화 속에서도 유럽·아시아 판매 회복과 원가 절감으로 적자 폭을 916억원 개선했다.
- 하반기 ESS 사업 확대와 유럽 시장 회복으로 수익성 개선에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK온이 올해 1분기 6개 분기 연속 적자를 기록했다. 북미 전기차 시장 둔화 여파가 이어지며 흑자 전환에는 실패했지만, 유럽·아시아 판매 회복과 원가 절감 효과로 전분기 대비 적자 폭은 줄였다.
SK이노베이션은 13일 배터리 자회사 SK온이 올해 1분기 매출 1조7912억원, 영업손실 3492억원을 기록했다고 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 11.5% 증가했지만 영업손실은 약 500억원 확대됐다. 다만 전분기와 비교하면 적자 규모는 916억원 개선됐다.
SK온은 지난 2021년 10월 출범 이후 2024년 3분기를 제외하고 흑자를 내지 못하고 있다. 분기 기준으로는 6개 분기 연속 적자다.
SK온은 하반기 에너지저장장치(ESS) 사업을 중심으로 수익성 개선에 나선다는 방침이다. 인공지능(AI) 데이터센터 확대와 친환경 에너지 전환 흐름에 따라 북미 ESS 수요가 구조적으로 성장할 것으로 보고 있다.
국내 ESS 사업에서도 수주 성과를 냈다. SK온은 올 1분기 '제2차 ESS 중앙계약시장' 입찰에서 내년 말 공급 예정 물량 총 565MW 가운데 284MW를 수주했다. 점유율은 50.3%다. 오는 6월 예정된 정부의 제3차 ESS 중앙계약에도 입찰할 계획이다.
유럽 시장 회복도 기대 요인이다. SK온은 독일의 전기차 지원 정책 재도입과 이산화탄소(CO2) 배출 규제 강화 등에 힘입어 유럽 전기차 판매가 전년 대비 두 자릿수 성장했다고 설명했다. 회사는 유럽 생산 거점의 운영 안정성을 높이고 고객 대응력을 강화해 가동률 개선과 실적 회복 기반을 마련할 계획이다.
kji01@newspim.com