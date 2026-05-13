이장우 "민주주의 파괴, 대전서 폭주 막아야"…'공소취소 특검법' 규탄

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- 이장우 국민의힘 대전시장 후보가 13일 공소취소 특검법 규탄대회에서 민주당을 강하게 비판했다.
- 민주당의 특검법이 삼권분립과 법치주의를 무너뜨리고 1당 독재를 완성하려 한다고 주장했다.
- 대전 시민들이 민주주의와 헌정 질서를 지키기 위해 힘을 모아야 한다고 강조했다.
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"1인 위한 법 안돼"...이장우, 민주당 '특검법' 비판
"민주주의·삼권분립 흔들어...대전서 폭주 막아야"
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 국민의힘 대전시장 후보가 더불어민주당의 '공소취소 특검법' 추진을 강하게 비판하며 "민주주의와 헌정 질서를 파괴하는 시도를 반드시 막아야 한다"고 주장했다.
이장우 후보는 13일 오후 국민의힘 대전시당에서 열린 '공소취소 특검법 규탄대회'에서 "민주당은 지금 특정인 한 사람의 범죄 책임을 지우기 위한 위인설법을 자행하고 있다"며 "헌정 사상 초유의 1당 독재 완성을 시도하고 있다"고 밝혔다.
이날 행사는 국민의힘 대전시당이 지방선거 공천장 수여식과 선거전략회의에 앞서 마련한 규탄대회로 이장우 후보를 비롯한 지방선거 공천자와 당원 등이 참석했다.
이장우 후보는 "피의자인 대통령이 임명한 특검이 공소 취소 권한까지 갖게 하는 것은 대한민국 삼권분립과 법치주의를 무너뜨리는 일"이라며 "이재명 대통령의 사법 책임을 제거하기 위한 특검법은 민주주의 파괴 행위"라고 목소리를 높였다.
이어 "민주당은 입법뿐 아니라 사법·행정·언론·지방정부까지 장악하려 하고 있다"며 "대한민국을 사실상 1당 독재 체제로 끌고 가려는 시도"라고 주장했다.
특히 그는 "대법관 증원과 헌법재판소법 개정, 판검사 법왜곡죄 처벌 등 이른바 사법개혁 3법 추진 역시 대한민국 법치 질서를 흔드는 행위"라며 "이번 특검법은 이순신 장군이나 세종대왕이 했더라도 용납될 수 없는 법"이라고 말했다.
이 후보는 지방선거 의미도 '독재 견제'에 맞췄다.
그는 "충청의 중심 도시인 대전에서 시민들이 깨어 있음을 보여줘야 할 때"라며 "대한민국 민주주의와 자유민주주의, 헌정 질서를 지키기 위해 국민과 시민, 국민의힘이 힘을 모아 폭주를 막아야 한다"고 강조했다.
이장우 후보는 참석자들과 함께 "민주주의 파괴를 중단하라", "삼권분립을 존중하라" 등의 구호를 외치며 규탄대회를 마무리했다.
nn0416@newspim.com