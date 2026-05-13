서영교 의원 "광화문광장 '감사의 정원'은 오세훈식 불통행정의 결정판"

AI 핵심 요약beta
- 서영교 의원이 13일 오세훈 서울시장의 광화문광장 '감사의 정원'을 불통·졸속행정으로 비판했다.
- 광화문광장을 시민·민주주의 상징이라며 '받들어총' 조형물 설치가 부적절하다고 지적했다.
- 기증국 7개에 그치고 200억 혈세 투입에도 공감·정당성 없다고 서울시 책임을 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정원오 서울시장 후보 캠프 상임선대위원장을 맡은 서영교 더불어민주당 의원은 13일 "광화문광장 '감사의 정원'은 오세훈식 불통행정, 졸속행정의 결정판"이라고 강하게 비판했다.
서 의원은 이날 페이스북을 통해 "광화문광장은 시민의 광장이고 촛불과 민주주의의 상징 공간"이라며 "그런 공간 한복판에 '받들어총' 조형물을 세우고 애국주의를 표방하는 것이 누구를 위한 행정이냐"며 이같이 밝혔다.
서 의원은 "서울시는 22개 해외참전국으로부터 석재를 기증받겠다고 홍보했지만 실제 기증은 7개국에 그쳤고, 기증 예정 국가까지 합쳐도 절반 수준인 12개국에 불과하다"며 "처음부터 졸속이었고 보여주기식 사업이었다는 사실이 드러났다"고 지적했다.
또 "서울시는 200억원이 넘는 시민 혈세를 투입했다"며 "수백억원의 시민 혈세를 들여 만든 것이 결국 시민의 공감도, 역사적 정당성도 없는 '받들어총' 조형물"이라고 꼬집었다.
서 의원은 "시민과의 소통도, 충분한 공론화도, 절차적 정당성도 없이 강행된 감사의 정원 사업에 대해 오세훈과 서울시는 책임져야 한다"고 했다.
jeongwon1026@newspim.com