제주항공, B737-800 3대 매각…1447억 확보

AI 핵심 요약beta
- 제주항공이 13일 보잉 B737-800NG 3대를 1447억원에 매각 공시했다.
- 첫 고비용 정비 전 처분으로 비용 부담 줄이고 잔존가치 확보했다.
- 차세대 B737-8 도입과 기단 현대화 속도 내며 기존 기체 정리 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 제주항공이 도입 7년차 보잉 B737-800NG 항공기 3대를 1447억원에 매각한다. 첫 고비용 정비 시점 이전에 기존 기체를 처분해 정비 부담을 줄이고, 차세대 항공기 도입에 맞춰 기단 현대화에 속도를 내는 모습이다.
제주항공은 나이지리아 민간 항공사 에어피스리미티드에 보잉 B737-800NG 항공기 3대를 1447억원에 매각한다고 13일 공시했다. 회사는 처분 목적에 대해 "기단현대화 계획에 따른 기존 항공기 매각"이라고 밝혔다.
이번에 매각하는 항공기들은 모두 2018년 구매한 기체다. 통상 항공기는 도입 이후 8·10·12년 주기로 대규모 중정비가 진행된다. 첫 고비용 정비 시점 이전에 기체를 매각하면 정비 비용 부담을 줄이고 잔존가치도 확보할 수 있다.
제주항공은 차세대 기종 도입과 기존 기단 정리 작업을 함께 추진하고 있다. 회사는 2018년 보잉과 B737-8(MAX) 50대 구매 계약을 체결했다. 확정 주문 40대와 옵션 10대 규모다. 2023년 첫 도입 이후 지난해 6대, 올해 2대를 추가 도입했으며 연말까지 추가 도입도 예정돼 있다.
기존 기단 정리도 이어지고 있다. 제주항공은 지난해 11월과 올해 2월 리스 계약이 종료된 항공기 2대를 반납했고, 올해 3~4월에는 구매기 2대를 추가 매각했다.
kji01@newspim.com