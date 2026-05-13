'한국형 개발금융' 시동…민간자금으로 해외진출 확대

AI 핵심 요약beta
- 정부가 13일 개발금융 자문위원회를 열고 민간 재원 활용한 한국형 개발금융 도입을 본격 추진했다.
- 개발금융은 시장 차입 등 민간 자금으로 개도국 인프라와 민간 부문을 지원하는 방식이다.
- 이 금융 방식 도입으로 개도국 대형 인프라 수주 경쟁력 강화와 국내 기업 해외 진출 확대가 기대된다.
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민간 재원 활용한 개발금융 도입 본격화
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 민간 재원을 활용한 '한국형 개발금융' 도입에 착수했다. 개도국 인프라 사업과 국내 기업의 해외 진출을 동시에 확대하기 위한 금융 지원 체계를 본격 설계한다.
재정경제부는 13일 정부 서울청사에서 '개발금융 자문위원회 1차 회의'를 열고 정책 방향을 논의했다고 밝혔다.
이날 회의는 허장 2차관이 주재를 맡은 가운데 학계·산업계·시민사회 전문가들이 참석했다. 정부는 한국형 개발금융 추진을 위해 자문위원회를 신설하고, 정책 설계 단계부터 민간 의견을 반영한다는 계획이다.
개발금융은 시장 차입 등 민간 재원을 활용해 다양한 금융수단으로 개발도상국 민간 부문 개발을 지원하는 방식이다. 기존 예산 중심 공적개발원조(ODA)와 달리 장기·고위험 프로젝트까지 포괄적으로 지원할 수 있는 것이 특징이다.
정부는 최근 국제개발협력 환경 변화에 따라 개발금융 필요성이 커지고 있다는 판단을 내렸다. 주요 선진국도 민간 자금을 활용한 개발금융을 확대하는 추세다.
이러한 금융 방식이 도입되면 개도국 대형 인프라 사업 수주 경쟁력이 높아지고, 국내 혁신 기업의 해외 진출도 확대될 것으로 기대된다. 특히 '글로벌 사우스' 시장을 겨냥한 전략적 진출 수단으로 활용될 전망이다.
회의에서는 선진국 개발금융기관 사례도 공유됐다. 참석자들은 기관별 지원 분야와 전략, 금융 구조 등을 비교하며 한국형 모델 설계 방향을 검토했다.
정부는 이번 논의를 바탕으로 범부처 개발금융 추진체계 수립 태스크포스(TF)를 가동할 계획이다.
허 2차관은 "한국형 개발금융이 효과적으로 출범하기 위해서는 한국 여건에 맞는 추진체계 수립이 중요하다"며 "민간 전문가들과 지속적으로 소통하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com