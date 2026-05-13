기아, 일본서 '전기 밴' 승부수…PV5로 PBV 시장 뚫는다

AI 핵심 요약beta
- 기아가 13일 일본 도쿄에서 PV5 출시 행사를 개최했다.
- PV5는 모듈화 바디와 V2L·V2H 기능을 적용해 일본 시장에 맞췄다.
- 소지츠와 협력해 딜러·서비스망 확대와 PV7 후속 출시를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 기아가 13일 일본 도쿄에서 전용 PBV(Purpose Built Vehicle) 모델 'PV5'의 일본 시장 출시 행사를 개최했다.
일본 정부가 2030년까지 신차 판매의 30%를 전기차로 전환하는 탄소중립 정책을 추진하면서 중소형 EV 밴 수요가 늘어나는 상황에서 기아는 PV5로 일본의 전동화 상용차 시장에 진출한다.
PV5는 일본 고객의 비즈니스 환경과 라이프스타일을 고려해 설계됐다. 차체와 도어, 테일게이트 등 주요 부품을 모듈화한 '플렉서블 바디 시스템'을 적용해 고객 수요에 맞춰 다양한 바디 구성이 가능하다.
전기차 특화 기능인 V2L(Vehicle-to-Load)과 V2H(Vehicle-to-Home)를 지원해 지진 등 재난 상황에서 응급 전력원으로 활용할 수 있다. 전장 4695mm, 전폭 1895mm의 차체를 기반으로 회전반경 5.5m를 확보해 일본의 좁은 도로 환경에 적합하다. 차데모(CHAdeMO) 충전 방식을 기본 적용했다.
기아는 우선 PV5 패신저와 카고 모델을 일본 시장에 선보인다. 이후 휠체어 접근 가능 모델(WAV)로 라인업을 확대하고, 2028년에는 후속 모델인 PV7을 출시할 계획이다.
기아는 일본의 종합상사 소지츠(双日)와 협력해 시장 진출을 추진 중이다. 지난해 4월 소지츠 100% 출자로 '기아 PBV 재팬'을 설립했으며, 현재 도쿄니시 직영점을 포함해 7개소의 딜러샵과 52개소의 서비스센터를 운영하고 있다. 기아 PBV 재팬은 연내에 딜러샵 11개소와 서비스센터 100개소 체제를 구축할 예정이다. 기아는 일본 지점 설립과 일본 최대 정비협회 BS Summit과의 제휴를 통해 판매부터 정비, 금융, 충전 인프라에 이르는 고객 경험 전반의 현지 기반을 강화할 계획이다.
PV5는 지난해 상용차 업계 최고 권위의 상인 '2026 세계 올해의 밴(IVOTY)'을 수상했으며, 최근 영국 자동차 전문 매체 '왓 카'가 주관한 '2026 상용 및 밴 어워즈'에서 '올해의 밴'을 포함해 3관왕을 차지했다. 유로 NCAP 상용 밴 안전 평가에서는 최고 등급인 별 5개를 획득했다.
chanw@newspim.com