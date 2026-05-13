장동혁 "李, 초과이윤 아닌 초과세수 국민배당 한다고 해...결국 청년부채"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표가 13일 이재명 대통령을 겨냥해 비판했다.
- 이 대통령 한마디에 기사가 빛의 속도로 삭제됐다고 지적했다.
- 국민배당은 청년부채라며 국가채무 1300조 초과를 꼬집었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 이재명 대통령을 겨냥해 "마음에 안 들면 다 '가짜뉴스'다. 이재명의 한마디에 기사가 '빛삭(빛의 속도로 삭제)'됐다"고 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북에 삭제된 기사 사진을 캡처해 올린 뒤 "등골이 서늘하다"며 이같이 적었다.
그는 "(이 대통령이) 초과이윤이 아니라 초과세수를 '국민배당'한단다. 세금 더 걷이면 정부 마음대로 나눠줘도 되나"라며 "국가채무가 1300조를 넘었다"고 했다.
이어 "정상적인 사람은 수입이 늘면 빚부터 줄인다"며 "생색은 이재명이 내고 갚는 건 미래의 청년들"이라고 지적했다.
장 대표는 "'국민배당'은 결국 '청년부채'"라며 "이것도 가짜뉴스라고 해보시든가. 나는 절대로 안 지운다"라고 했다.
앞서 이 대통령은 이날 오전 자신의 엑스(구 트위터)에 '김용범 실장의 AI 과실 배당 논란'이라는 내용의 언론 기사를 공유하면서 "여론조작용 가짜뉴스 안 된다"고 지적했다.
해당 기사는 현재 삭제된 상태다.
allpass@newspim.com