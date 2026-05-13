케이에스피, 올 1분기 영업이익 40억원…전년비 43% 증가

AI 핵심 요약beta
- 케이에스피가 13일 1분기 매출 250억원 영업이익 40억원 당기순이익 25억원을 기록했다고 밝혔다.
- 전년 동기 대비 매출 15% 영업이익 43% 당기순이익 23% 증가하며 영업이익률 16%로 최고치다.
- 대형 선박엔진 부품 수출 증가와 수주잔고 1000억원 돌파로 실적 견인하며 방산 AI 데이터센터 확대한다.
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방산·AI 데이터센터 확장
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 선박용 엔진 부품 제조회사 케이에스피(KSP)는 올해 1분기 연결 기준 실적으로 매출 250억원, 영업이익 40억원, 당기순이익 25억원을 기록했다고 13일 밝혔다.
전년 동기 대비 매출은 15%, 영업이익은 43%, 당기순이익은 23% 각각 증가했다. 영업이익률은 16%로 최근 5개 분기 최고치다.
주력 부문인 대형 선박엔진 부품 수출액이 전년 동기 대비 약 35억원 증가하며 실적 성장을 견인했다. 4월 말 기준 수주잔고는 창사 이래 처음으로 1000억원을 돌파했다. 올해 들어 중국 시장에서만 200억원을 상회하는 수주를 확보했다.
케이에스피는 조선 산업에서 축적한 기술력을 바탕으로 방산과 AI 데이터센터 분야로 사업 영역을 확대하고 있다. 방산 부문에서는 K2 전차와 K9 자주포에 적용되는 유동계열 단조품 등 관련 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. HD현대중공업이 미국 데이터센터에 공급 예정인 엔진과 관련한 추가 수주도 추진 중이다.
회사 관계자는 "HD현대중공업 등 국내외 탑티어 엔진 제조사를 고객사로 확보한 가운데 글로벌 조선업이 슈퍼 사이클 국면에 진입하면서 수혜가 본격화되고 있다"며 "방산 제품 공급도 확대되고 있으며, 고객사의 AI 데이터센터향 제품 납품 본격화 시 신규 수주 가능성이 높다"고 말했다.
dconnect@newspim.com