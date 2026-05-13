KB리브모바일, 1억원 동반성장위에 기부…부산 청년 소상공인 디지털 영업환경 지원

AI 핵심 요약beta
- KB리브모바일이 13일 동반성장위원회에 1억원 기부했다.
- 부산 청년 소상공인 디지털 영업환경 조성 지원 사업 추진한다.
- 키오스크 지원 등으로 인구감소지역 경제 활성화 모범 만든다.
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스마트 매장 ㄱ3ㅜ축 컨설팅과 배리어프리 키오스크 지원
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행의 알뜰폰 브랜드 'KB리브모바일'이 13일, 1억원을 동반성장위원회에 기부하며, 부산지역 청년 소상공인의 디지털 영업환경 조성을 위한 지원 사업에 나설 예정이다.
이번 사업은 변화하는 통신 및 디지털 환경에서 청년 소상공인들이 직면한 문제를 해결하기 위해 추진됐다. 기부금은 동반성장위원회와 부산시가 공동으로 진행할 '부산지역 청년 소상공인 키오스크 지원 사업'에 사용되며, 오는 27일까지 부산시 소상공인 종합지원센터 홈페이지에서 신청할 수 있다.
KB리브모바일은 부산시 인구감소지역 내 청년소상공인을 대상으로 스마트 매장 구축 컨설팅과 장애인 및 고령자를 위한 배리어프리(BF) 키오스크 지원 등을 통해 경영 경쟁력과 고객 접근성을 강화할 예정이다. 관심지역에는 동구, 서구, 영동구, 중구, 금정구가 포함된다.
또, 키오스크 공급부터 설치, 초기 세팅, 사용자 교육 및 유지보수까지 통합적으로 제공해 인구감소지역 경제 활성화의 모범사례를 만들고, 민관이 협력해 지역경제를 살리는 포용금융 모델로 자리 잡을 것으로 기대된다.
KB국민은행 관계자는 "통신과 디지털 기술은 소상공인의 경영 안정과 경쟁력 확보를 위한 필수 인프라"라며 "앞으로도 민관 협력에 기반하여 소상공인의 디지털 전환과 경영 역량 강화를 적극 지원하겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com