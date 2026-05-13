HD현대, 1Q 영업익 2조8348억...전년비 120.4%↑ '분기 최대'

AI 핵심 요약beta
- HD현대는 13일 1분기 매출 19조6019억원, 영업이익 2조8348억원을 기록했다.
- 전년 대비 매출 14.7%, 영업이익 120.4% 증가하며 분기 최대 실적을 달성했다.
- 조선·건설기계·정유·전력기기 부문 전반에서 수익성이 개선됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
조선, 건설기계, 정유, 전력기기 주요 사업 수익성 확대
"선별 수주·기술 개발·공정 최적화로 수익성 확대 지속할 것"
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD현대는 13일 공시를 통해 1분기 연결기준 매출 19조6019억원, 영업이익 2조8348억원을 기록했다고 밝혔다.
전년 동기 대비 매출은 14.7%, 영업이익은 120.4% 대폭 증가했다. HD현대는 2017년 지주사 체제 전환 이후, 분기 기준 최대 영업이익을 기록했다. 조선, 건설기계, 정유, 전력기기 부문 등 주요 사업영역에서 고루 수익성이 개선된 데 따른 결과다.
주요 사업별로 조선·해양 부문의 HD한국조선해양은 ▲고수익 친환경 선박의 매출 비중 확대 ▲엔진 매출 증가 ▲해양 부문 수익 개선에 힘입어 연결 기준 매출 8조1409억원, 영업이익 1조 3560억원, 영업이익률 16.7%를 기록했다. 지난해 1분기 대비 매출은 20.2%, 영업이익은 57.8% 증가한 수치다. HD한국조선해양은 고부가가치 선박 위주의 선별 수주를 통해 수익성을 더욱 강화해 나갈 예정이다.
HD현대마린솔루션은 주력 사업인 애프터마켓(AM) 사업의 성장과 벙커링 사업의 매출 확대로 전년 동기보다 18.3% 늘어난 5746억원의 매출을 기록했다. 영업이익은 전년 동기 대비 12.5% 증가한 934억원을 달성하며, 영업이익률 16.3%를 기록했다. HD현대마린솔루션은 엔진 등 고부가가치 AM 사업 경쟁력을 더욱 강화하고, 친환경·디지털 사업을 확대해 포트폴리오를 더욱 고도화할 계획이다.
건설기계 부문의 HD현대사이트솔루션은 ▲글로벌 수요 회복 ▲산업용 엔진 성장 가속화에 따라 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 21.2%, 72.8% 증가한 2조3831억원과 2075억원을 기록했다. HD현대사이트솔루션은 원팀 시너지를 바탕으로 건설기계 매출을 확대하고 엔진, AM 등 수익원을 다각화하며 지속적인 성장을 이어가겠다는 방침이다. 올해 초 HD현대사이트솔루션은 자회사인 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어를 합병, HD건설기계를 출범시킨 바 있다.
에너지 부문의 HD현대오일뱅크는 지정학적 리스크 심화에 따른 유가 변동성 확대 등 불확실한 영업환경 속에서 1분기 매출 7조7155억원과 영업이익 9335억원을 기록했다. HD현대오일뱅크는 대체원유 확보를 통한 원료 조달 안정화와 안정적인 공장 가동, 공정 효율화를 지속 추진해 나갈 계획이다.
HD현대일렉트릭은 ▲북미 전력 인프라 투자 지속 ▲회전기기 매출 성장세 등의 영향으로 매출 1조365억원, 영업이익 2583억원을 기록했다. 현재 진행 중인 울산 공장과 북미 생산법인 증설이 마무리되면 성장세가 더욱 견조해질 것으로 기대된다.
HD현대 관계자는 "조선, 건설기기, 정유, 전력기기 등 전 사업영역에 걸쳐 수익성이 개선되어 호실적을 견인했다"며 "선별 수주, 기술 개발, 공정 최적화 등을 통해 향후 지속적으로 수익성이 확대될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
y2kid@newspim.com