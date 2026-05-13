KB라이프, KGA에셋과 금융소비자보호 협력 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- KB라이프가 12일 KGA에셋과 금융소비자보호 업무협약을 체결했다.
- 양사는 내부통제 강화와 완전판매 문화 정착을 위해 협력한다.
- KB라이프는 소비자보호 거버넌스를 확대하며 신뢰경영을 실천한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = KB라이프가 지난 12일 서울 강남구 KB라이프타워에서 법인보험대리점(GA) KGA에셋과 금융소비자보호 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 보험사와 GA 간 협력을 통해 내부통제 체계를 강화하고 건전한 영업 문화를 확산하기 위해 추진됐다. 이날 협약식에는 양사 주요 관계자들이 참석한 가운데, 소비자 보호 체계 고도화와 보험시장 질서 확립을 위한 협력 방안을 논의했다.
KGA에셋은 2025년 기준 9213명의 설계사가 소속된 대형 GA로, 생명보험 13회차 유지율이 91% 수준을 기록하는 등 계약 유지관리 역량을 보유하고 있다.
양사는 협약에 따라 ▲위·수탁 업무 리스크 예방을 위한 자율점검 체계 운영 ▲금융소비자 보호를 위한 민원 예방 및 처리 프로세스 고도화 ▲개인정보 보호 및 관리체계 강화 ▲완전판매 문화 정착 등을 위해 상호 협력하기로 했다.
KB라이프 관계자는 "보험사와 GA가 소비자보호 체계를 공동으로 강화하는 것은 고객 신뢰를 높이기 위한 중요한 과제"라며 "앞으로도 소비자 중심의 영업문화와 건전한 시장질서 확립을 통해 고객 신뢰경영 실천에 앞장서 나가겠다"고 강조했다.
한편 KB라이프는 올해 금융소비자보호책임자(CCO)를 이사회에서 선임하고 이사회 내 '소비자보호위원회'를 신설하는 등 소비자 보호 중심의 관련 거버넌스를 확대하고 있다. 이를 통해 사전 예방 중심의 내부통제 체계를 고도화하고 책임경영을 강화할 방침이다.
eoyn2@newspim.com