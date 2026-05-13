불장에 번지는 대학가 '포모'…투자 확산 속 '빚투' 경고

AI 핵심 요약beta
- 증시 상승에 포모 심리가 확산하면서 대학생 56%가 400만원 이상을 투자하고 있다.
- 20대 신규 계좌 개설이 4개월간 308% 증가했으며 20대의 64%가 투자 기회 상실 불안감을 느낀다.
- 무리한 빚투로 20대 신용불량자가 2021년 대비 25% 증가했다.
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계좌 5개월 새 300%↑…20대 FOMO 심리 확산
전문가 "한국은 시장 변동성 커…빌려서 투자 말아야"
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 유재선 인턴기자 = "주식 투자를 안 하고 있는데 요즘 많이 올라서 하고 싶다는 생각이 들어요. 나 빼고 다 하는 것 같아요."
대학생 윤선아(여·23) 씨는 최근 고민이 깊어졌다. 주변에서 주식 투자로 수익을 냈다는 이야기가 잇따르지만, 정작 본인은 투자할 여윳돈이 부족하기 때문이다.
올해 들어 증시가 상승세를 보이면서 이른바 '포모(FOMO·소외되는 것에 대한 두려움)' 심리가 대학가로 확산하고 있다. 일부 학생들은 군 복무 중 모은 자금이나 예금을 활용해 주식 투자에 나서고 있다.
◆ 알바비 모으고 군 월급 털어…대학생 절반 "400만원 이상 투자"
13일 대학 커뮤니티 에브리타임에 따르면 대학생 163명을 대상으로 시드머니 규모를 자체 설문 조사한 결과 56%(92명)가 '400만원 이상'의 금액을 투자하고 있다고 답했다. 다만, 해당 조사는 자발적 참여 방식으로 진행돼 전체 대학생을 대표하기에는 한계가 있다. 이어 '100만원 이하' 29명, '100만~200만원' 20명, '300만~400만원' 12명, '200만~300만원' 10명 순으로 나타났다. 투자금 출처로는 기존 예금이나 아르바이트비, 군적금 등이다.
2024년 입대 후 주식을 시작한 대학생 이모(남·25) 씨는 군대에서 꾸준히 모은 월급을 바탕으로 시드머니를 마련했다. 이씨는 "원금은 3000만원 정도인데 상승장에서 크게 이득을 봐 현재 6000만원 정도를 미국 주식 등에 굴리고 있다"고 했다. 대학생 김준우(남·23) 씨 역시 "2023년에 나스닥 호황을 보고 주식에 관심을 가지기 시작했다"며 "군대에서 모은 300만원을 투자금으로 주식을 하고 있다"고 말했다.
아르바이트로 약 600만원을 모아 투자 중이라는 대학생 A씨(여·21)은 "근로소득만으로는 내가 원하는 자유를 얻지 못한다고 생각해 투자를 시작했다"고 말했다. 대학생 최모(여·24) 씨 역시 "부모님의 권유로 모아뒀던 예금 약 450만원을 활용해 지난해부터 주식 투자를 시작했다"며 "주요 ETF를 적립식으로 투자하고 있다"고 전했다.
학생 신분으로서 넉넉하지 않은 주머니 사정과 투자 리스크 사이에서 딜레마를 겪는 목소리도 나온다. 대학생 이서현(여·23) 씨는 "이득을 볼 만큼 주식에 돈을 많이 넣기엔 아르바이트비로 생활하는 입장에서 한계가 있다"며 "그렇다고 무리해서 돈을 넣고 한 방을 기다리자니 리스크가 너무 크다"고 털어놨다.
◆ "나만 뒤처질라"…20대 덮친 투자 불안감
대학생이 잇따라 주식시장에 유입되면서 신규 계좌도 증가하는 추세다. 대신증권이 연령별 신규 계좌 개설 건수를 분석한 결과를 보면 지난 1월 대비 지난 4월 20대 신규 계좌 개설 증가율은 308.4%다. 30대(352.6%)에 이어 전 연령대 중 두 번째로 높은 수치다.
리서치 전문기업 오픈서베이가 금융 투자 경험자 1200명을 대상으로 한 '금융 투자 트렌드 리포트 2026'에 따르면 20대의 80% 이상이 10대 혹은 20대 초반부터 투자를 시작했다. 반면 이 시기에 투자를 시작했다고 답한 30대는 19%, 40대는 12%, 50대는 8%에 불과했다.
청년들이 빠르게 주식시장으로 뛰어드는 배경에는 불안감이 자리하고 있다. 20대 중 '나만 투자 기회를 놓치는 것 같다'는 불안감을 느끼는 비율이 64%에 달했다. 절반 이상이 투자 시 기대감과 설렘을 느낀다고 답한 50대(55.2%)와 60대(55.9%)와는 대조적인 결과다.
◆ 조급함이 부른 '빚투'… 20대 신용불량 25% 증가
문제는 포모 심리와 조급함을 이기지 못해 무리하게 빚까지 끌어쓰는 위태로운 사례도 포착된다는 점이다. 대학생 김씨는 "주변에는 학자금과 비상금 대출을 모아 투자했다가 1000만원 빚이 생겨 아르바이트로 겨우 갚은 친구도 있다"고 귀띔했다.
실제로 같은 시기 청년층의 신용 위험도 빠르게 높아지고 있다.
국회 정무위원회 소속 이강일 더불어민주당 의원이 금융감독원으로부터 받은 '업권별 신용유의자 현황 자료'에 따르면 2024년 7월 기준 한국신용정보원에 신용유의자(신용불량자)로 등록된 20대는 6만5887명으로 집계됐다.
이는 2021년 말(5만2580명)보다 25.3% 늘어난 수치로, 같은 기간 전체 신용유의자가 약 8% 증가한 것과 비교하면 20대의 신용 위험이 평균보다 3배 이상 빠르게 증가한 셈이다.
전문가들은 투자 자체를 무조건 부정적으로 볼 필요는 없지만 충분한 이해 없이 단기 수익 기대감이나 주변 분위기에 휩쓸려 시장에 뛰어드는 것은 경계해야 한다고 지적한다.
김정식 연세대학교 경제학부 명예교수는 "주식 투자 자체는 좋지만 손실이 날 수 있다는 점을 경계하는 자세가 필요하다"며 "특히 국내 주식 시장은 변동성이 심하고 규모가 작기 때문에 돈을 빌려 투자하는 건 안하는 게 좋다"고 조언했다.
lahbj11@newspim.com