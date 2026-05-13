롯데칠성, 챗GPT 안에 '칠성몰' 넣었다…AI 쇼핑 접점 확대

AI 핵심 요약beta
- 롯데칠성음료가 13일 챗GPT에 칠성몰 앱을 출시했다.
- 상품 정보와 행사 혜택을 실시간 제공하며 구매까지 연결한다.
- AI 기반 맞춤 쇼핑 경험으로 고객 접점을 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'@칠성몰' 입력하면 AI가 음료·정기구독 상품 추천
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데칠성음료가 오픈AI의 '앱스 인 챗GPT(Apps in ChatGPT)'에 공식 온라인몰 '칠성몰' 전용 앱을 선보이며 AI 기반 쇼핑 서비스 확대에 나선다.
롯데칠성음료는 챗GPT 내 칠성몰 앱 출시를 통해 칠성몰에서 판매 중인 상품 정보와 진행 중인 행사, 할인 혜택 등을 챗GPT 사용자에게 실시간으로 제공한다고 13일 밝혔다. 소비자가 챗GPT에서 상품을 검색하면 장바구니 담기와 구매 페이지로 바로 연결되는 기능도 지원해 음료 추천부터 실제 구매까지 이어지는 쇼핑 경험을 구현했다.
이용자는 챗GPT 메뉴 탭에서 '앱(Apps)'을 클릭한 뒤 칠성몰을 검색해 '연결하기'를 누르면 서비스를 이용할 수 있다. 이후 대화창에서 '@칠성몰'을 입력하거나 더하기 버튼을 눌러 칠성몰 앱을 선택하면 된다. 앱 호출 후 "인기 음료 추천해 줘", "정기구독 가능한 상품 알려줘" 등 자연어로 질문하면 칠성몰 내 판매 제품과 행사 정보, 판촉물 증정 상품 등을 확인할 수 있다.
롯데칠성음료는 이번 챗GPT 연동을 통해 외부 플랫폼에서도 칠성몰 서비스를 이용할 수 있도록 접근성을 확대하고 고객 접점을 강화한다는 계획이다. 특히 AI 기반 검색과 추천 기능을 활용해 소비자 맞춤형 쇼핑 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.
롯데칠성음료 관계자는 "챗GPT 내 전용 앱 출시를 통해 소비자가 다양한 환경에서 보다 편리하게 칠성몰 서비스를 이용할 수 있도록 접근성을 높였다"며 "앞으로도 AI 기술을 활용해 고객 맞춤형 서비스를 강화하고 차별화된 쇼핑 환경을 제공할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com