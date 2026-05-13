한전, 1분기 영업이익 3조7842억…전년비 0.8% 증가

AI 핵심 요약beta
- 한국전력공사가 13일 1분기 영업이익 3조7842억원을 기록했다.
- 영업이익은 전년比 0.8% 증가했으나 컨센서스 4.2조에 미치지 못했다.
- 부채 206조원에 하루 이자 114억원 부담에도 비용 절감으로 재무개선 노력한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
매출액 24조3985억…0.7%↑
당기순익 2조5190억…6.7%↑
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국전력공사의 1분기 영업이익이 0.8% 증가한 3조 7842억원을 기록했다.
매출과 영업이익이 1% 미만으로 소폭 증가하는데 그쳤지만, 당기순이익은 6.7% 증가하면서 수익성 개선이 지속됐다.
◆ 영업이익 3.8조 소폭 증가…컨센서스 4.2조에는 못미쳐
한국전력공사(사장 김동철)는 2026년 1분기 연결기준 결산 결과, 매출액 24조 3985억원, 영업비용 20조 6143억원, 영업이익 3조 7842억원을 기록했다고 13일 밝혔다(아래 그래프 참고).
영업이익은 전년동기 대비 306억원(0.8%) 증가하면서 11분기 연속 증가세를 이어갔다.
이는 2월 말 중동 전쟁에 따른 국제 유가 및 LNG 가격 급등세 여파가 1분기 실적에는 아직 반영되지 않은 결과로, 향후 중동 전쟁 영향이 시차를 두고 실적 및 자금 조달에 영향을 줄 것으로 예상된다.
1분기 실적의 주요 증감 요인을 살펴보면, 우선 전기판매수익은 판매량 및 판매단가가 전년 동기와 유사한 수준을 유지하며 121억원(+0.1%) 증가했다.
연료비·구입전력비는 자회사 연료비가 2077억원(+4.1%) 증가했고, 민간발전사 구입전력비는 365억원(-0.4%) 감소했다. 연료비는 예방정비 등에 따른 원전 발전량 감소를 석탄발전 증가로 대체하는 한편, 유연탄 가격이 일부 상승해 연료비가 증가했다.
구입전력비는 석탄발전 확대 등 구입량 증가에도, 전력도매가격(SMP)가 하락하면서 민간발전사로부터의 구입전력비는 감소했다. 기타 영업비용은 감가상각비 등 기타 영업비용은 전년동기 대비 273억원(-0.4%) 감소했다.
◆ 부채 206조·1일 이자 114억…재무구조 개선 갈길 멀어
하지만, 한전의 재무구조가 개선되기까지는 갈 길이 멀다는 평가가 나온다.
실제로 1분기 흑자에도 불구하고 206조원의 부채와 128조원에 달하는 차입금이 남아 있어, 하루 이자비용으로만 114억원을 부담하고 있는 실정이다(아래 그래프 참고).
별도 재무제표 기준으로 살펴보면, 매출액 23조 7091억원, 영업비용 21조 6224억원, 영업이익은 전년 대비 1858억원 증가한 2조 867억원을 기록했다. 매출 감소에도 영업이익이 전년대비 증가한 것은 비상경영체계를 통한 긴축 경영 및 재정건전화 계획의 충실한 이행 노력으로 비용을 0.4조원 절감했기 때문이라고 한전 측은 강조했다.
주요 재정건전화 계획 이행 내역을 살펴보면, 수도권 융통 전력 한계량 확대 등 송전제약 완화, 저원가 발전 확대 등으로 0.3조원을 절감했다. 또 국가·국제표준(KS)과 전압유지범위 일치화를 위한 전기사업법 개정 및 AI 활용 자산관리시스템(AMS) 고도화로 설비 유지보수비용을 효율화하는 등 0.1조원을 절감했다.
이러한 자구노력과 그 간의 개선된 실적 등을 바탕으로, 한전은 과거 러-우 전쟁 당시 연료비 급등으로 가중된 재무부담이 미래세대에 전가되지 않도록 노력을 기울이고 있다. 2023년 기준 47.8조원에 달했던 누적 영업적자는 올해 1분기 34.0조원(-28.9%)으로, 89.6조원까지 확대되었던 차입금은 83.1조원(-7.3%) 수준까지 경감시켰다.
다만, 여전히 한전의 재무건전성 회복이 시급한 상황이며, 중동 전쟁에 따른 국제 연료가격 및 환율 상승 영향이 2분기부터 영향을 주면서 재무정상화 속도를 늦출 수 있다는 우려도 있다는 게 한전의 분석이다. 이에 한전은 차입금 원금 상환, 이자비용 지급 및 첨단산업 지원을 위한 필수 전력설비 투자 재원 마련 등 재무상황 전반에 미칠 영향을 예의 주시하고 있다.
나아가 한전은 비용 절감을 위해 전력시장 제도 개선, 전력설비 유지보수 기준 효율화 등 대내외 자구노력을 차질 없이 수행함과 동시에 효율적 에너지 소비를 유도하기 위한 계절별·시간대별 요금제를 시행(4월 16일)하고, 대국민 에너지 절감 캠페인을 추진하는 등 에너지 위기 극복을 위한 역량을 결집할 계획이다.
한전 관계자는 "재무건전성 회복에 박차를 가해 첨단산업 육성에 필수적인 국가 전력망을 적기에 구축하겠다"면서 "전력산업 전 분야에 AI를 적용해 전력설비와 망 운영의 효율성을 극대화하는 등 대외 불확실성 속에서도 안정적 전력공급 체계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com