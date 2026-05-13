헥토파이낸셜, USDC 기반 CPN 글로벌 송금 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- 헥토파이낸셜이 13일 CPN 기반 글로벌 송금 서비스 사전 신청을 시작했다.
- 금융기관·핀테크 등 기업 대상으로 7월 서비스 오픈 후 즉시 이용한다.
- CPN 연동으로 해외 송금·정산·규제 지원하며 국내 유일 파트너다.
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서클 직접 연동 없이 해외 송금·정산 이용
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 헥토파이낸셜은 서클(Circle)의 글로벌 결제 네트워크 'CPN(Circle Payments Network)' 기반 'CPN 글로벌 송금 서비스' 출시에 앞서 13일 자사 홈페이지를 통해 사전 신청 접수를 시작했다고 밝혔다.
사전 신청 대상은 금융기관·핀테크 기업·USDC 보유 법인 등 해외 송금에 CPN을 이용하려는 기업이다. 서비스는 7월 중 오픈되며, 사전 신청 기업은 올해 7월부터 즉시 이용할 수 있다.
헥토파이낸셜은 자사 내부 시스템과 CPN을 연동해 고객사가 서클과 직접 연동하지 않아도 헥토파이낸셜을 통해 해외 송금·정산 등 CPN 기능을 이용할 수 있도록 지원한다. 사전 신청 기업에는 정산 절차·국가별 송금 방식·규제 요건 사전 점검 서비스를 제공하며, 자금세탁방지(AML) 등 금융규제 검토도 지원한다.
CPN은 달러 스테이블코인 USDC 기반의 국경 간 B2B 송금·결제 네트워크다. 기존 국제금융통신망(SWIFT) 등 전통 금융망 대비 처리 속도가 빠르고 중개 비용 부담을 줄일 수 있어 핀테크 기업·해외송금 서비스 사업자도 새로운 송금 루트로 활용할 수 있다.
헥토파이낸셜은 국내 유일의 CPN 결제 파트너다.
헥토파이낸셜 관계자는 "헥토파이낸셜은 국내 유일 CPN 결제 파트너로서 우리 기업들이 CPN을 쉽고 빠르게 이용할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com