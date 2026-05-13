[서울시의원 후보] 국민의힘 중랑구 1·2·4선거구, 남궁일주·박예진·전유정

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 13일 지방선거를 앞두고 중랑구 서울시의원 후보 라인업을 확정했다.
- 1선거구 남궁일주 IT 전문가와 2선거구 2000년생 박예진을 배치했다.
- 4선거구 현역 전유정으로 전문성과 세대교체를 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘이 지방선거를 앞두고 서울 중랑구 서울시의원 주요 선거구의 후보 라인업을 확정했다.
이번 중랑구 라인업은 IT 공학 전문가 출신의 정책가와 2000년생 신예 여성 인재, 그리고 중앙과 지역을 아우르는 젊은 현역 의원을 전면에 배치해 '전문성'과 '세대교체'를 키워드로 내세운 것이 특징이다.
◆ 중랑구 1선거구 남궁일주 후보
남궁일주 후보는 1963년생으로 동국대학교 전자계산학과를 졸업한 IT 전문가이자 교육자다. 현재 서일대학교 소프트웨어공학과 겸임교수로 재직하며 미래 인재 양성에 힘쓰고 있다.
국민의힘 중랑갑 당원협의회 부위원장을 맡아 지역 정치의 중추적 역할을 하고 있으며, 중랑환경감시단 회장을 역임하는 등 지역사회 환경 보호와 생활 밀착형 현안 해결에도 앞장서 온 인물이다.
◆ 중랑구 2선거구 박예진 후보
박예진 후보는 2000년생 여성으로 이번 중랑구 라인업 중 가장 젊은 감각을 자랑한다. 중국 영광국제학교를 졸업하고 현재 국민의힘 중랑갑 당협위원회 차세대 여성위원장으로 활동하며 청년 세대의 목소리를 대변하고 있다.
주부이자 청년 정치인으로서 젊은 중랑을 만들기 위한 변화의 아이콘으로 기대받고 있다.
◆ 중랑구 4선거구 전유정 후보
전유정 후보는 1992년생으로 한국방송통신대학교 경영학과를 졸업하고 서울시립대학교 대학원에서 국제관계학 석사 과정을 수료한 현역 중랑구의원이다.
국민의힘 중앙청년위원회 부위원장을 역임하고 현재 서울특별시당 홍보위원회 부위원장을 맡는 등 당내에서도 실무 역량을 높게 평가받고 있다. 구의회에서 검증된 의정 실무와 중앙당의 정무적 네트워크를 바탕으로 중랑구의 도약과 혁신을 이끌 차세대 리더로 꼽힌다.
allpass@newspim.com