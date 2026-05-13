李대통령, 美베선트·中허리펑 접견…"한미중 경제협력 강화"

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공급망·외환협력 강조…미중 무역협상 적극 지원

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 13일 스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 국무원 부총리를 연이어 접견하며 한미·한중 경제 협력 강화 의지를 재확인했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 베센트 장관을 만나 "최근 불확실성이 확대된 상황에서도 한미 양국 경제가 안정적인 모습을 보이고 있다"며 "긍정적인 흐름을 이어 나갈 수 있도록 양국이 긴밀히 소통하면서 경제 협력 관계를 더욱 강화해야 한다"고 말했다고 강유정 청와대 수석대변인이 브리핑에서 전했다.

이재명 대통령이 13일 청와대 본관에서 스콧 베선트 미국 재무장관을 접견해 대화하고 있다. [사진=청와대]

◆베선트 "중동전쟁에도 한국 성장률·주가 놀라운 성과"

이 대통령은 특히 "경제·기술 분야에서도 양국의 협력 관계를 더욱 발전시켜야 한다"며 "양국 간 핵심광물 등 공급망 협력과 외환시장 분야 협력이 필요하다"고 강조했다.

베선트 장관은 한미 협력에 대한 이 대통령의 의견에 공감하면서 "향후 양국이 긴밀하게 협력해 나갈 필요가 있다"고 답했다. 그는 "중동 전쟁 등 어려운 상황 속에서도 한국은 이 대통령의 리더십으로 성장률과 주가 등 다른 나라들에 비해 놀라운 성과를 보여 주고 있다"고 평가했다.

이 대통령은 이에 "한미 전략적 투자가 한미 간의 굳건한 신뢰를 바탕으로 경제·전략 분야에서 전방위적인 협력 강화로 이어져 양국에 모두 이익이 되는 계기가 될 수 있도록 노력해 달라"고 당부했다.

이재명 대통령이 13일 청와대 본관에서 스콧 베선트 미국 재무장관을 접견해 대화하고 있다. [사진=청와대]

◆李 "미중 협상, 한국 정부 차원에서 최선 지원"

이 대통령은 또 "올해 주요 20개국(G20) 의장국인 미국의 관심 의제에도 적극 협조할 것"이라며 "한국이 2028년 G20 의장국을 수임할 예정인 만큼 다자 논의에서 올해 의장국인 미국과 긴밀하게 협력할 필요가 있다"고 강조했다. 베선트 재무장관은 "한국이 G20 등 국제사회에서 주요한 파트너"라고 화답했다.

이 대통령은 이어 미중 정상회담을 앞두고 미중 고위급 간 무역 협상을 위해 한국을 방문한 허 부총리를 접견했다.

이 대통령은 "미중 양국이 안정적인 관계를 발전시켜 나가는 것이 우리나라를 포함한 전 세계 국가들의 발전과 번영에 큰 도움이 될 것"이라며 "양국 협상이 순조롭게 이뤄지도록 우리 정부 차원에서도 최선을 다해 지원할 것"이라고 밝혔다.

이재명 대통령이 13일 청와대 본관에서 허리펑 중국 국무원 부총리를 접견해 대화하고 있다. [사진=청와대]

◆허리펑 "미중 무역협상, 한국서 마무리 뜻깊어"

허 부총리는 "14일부터 중국 베이징에서 개최되는 미중 정상회담 직전의 무역 협상을 한국에서 마무리할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "한국 정부가 미중 무역 협상 개최를 적극 지원해 준 것에 깊은 사의를 표한다"고 말했다.

이 대통령은 "작년과 올해 양국 정상이 상호 국빈 방문을 통해 한중관계를 전면적으로 복원한 것은 우리 국익중심 실용외교의 중요한 성과"라며 "시대 변화에 발맞춰 양국 국민의 민생에 기여하는 방향으로 협력을 더욱 확대해 나가자"고 강조했다.

이 대통령은 "한중관계가 지향해야 할 방향에 대한 공동의 인식을 바탕으로 경제·산업·통상·문화 등 여러 분야에서 구체적·실질적 성과 도출을 위한 긴밀한 소통을 이어나가야 한다"며 허 부총리에게 적극적인 역할을 당부했다.

이재명 대통령이 13일 청와대 본관에서 허리펑 중국 국무원 부총리를 접견하고 악수를 하고 있다. [사진=청와대]

◆李 "시 주석에 각별한 안부 전해 달라"

허 부총리는 "글로벌 불확실성 속에서도 한중 정상의 전략적 리더십으로 양국 간 무역액이 지난해에 이어 올해 상반기에는 더욱 증가하는 등 한중관계 발전의 양호한 흐름이 이어지고 있음을 기쁘게 생각한다"며 "양 정상 간 합의 사항이 원활히 이행될 수 있도록 소임을 다하겠다"고 밝혔다.

허 부총리가 이 대통령에게 시진핑 국가주석의 따뜻한 안부를 전하자 이 대통령은 올해 1월 시 주석과의 만남을 회고하며 시 주석에게도 각별한 안부를 전해 달라고 했다.

the13ook@newspim.com