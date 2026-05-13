"구내식당도 파인다이닝처럼"…동원홈푸드, 스타 셰프 급식 선보여

AI 핵심 요약beta
- 동원홈푸드가 12일 스타 셰프 오세득과 협업해 구내식당 특식 행사를 열었다.
- LIG디펜스 용인하우스에서 로티치킨과 씨푸드 파스타 등 시그니처 메뉴를 제공했다.
- 셰프 노하우 공유와 다양한 장르 셰프 협업으로 미식 경험을 확대한다.
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LIG디펜스&에어로스페이스 용인하우스서 첫 행사 운영
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동원홈푸드가 스타 셰프와 협업한 프리미엄 급식 프로그램을 선보이며 구내식당 차별화에 나섰다. 단순한 끼니 해결 공간을 넘어 '일상 속 미식 경험'을 제공하는 방향으로 단체급식 경쟁력을 강화하겠다는 전략이다.
동원홈푸드는 지난 12일 스타 셰프 오세득과 협업한 구내식당 특식 행사 'Chef:D Table'을 운영했다고 13일 밝혔다. 이번 행사는 동원홈푸드가 위탁 운영하는 LIG디펜스&에어로스페이스 용인하우스 구내식당에서 진행됐다.
'Chef:D Table'은 유명 셰프가 직접 구내식당을 방문해 시그니처 메뉴를 선보이고 임직원과 소통하는 콘셉트의 프리미엄 급식 프로그램이다. 동원홈푸드는 이를 통해 구내식당을 단순한 식사 공간이 아닌 특별한 미식 경험을 제공하는 공간으로 만들어간다는 계획이다.
첫 번째 셰프로 참여한 오세득 셰프는 메뉴 기획부터 조리, 배식까지 전 과정을 직접 총괄했다. 이날 행사에서는 페퍼소스를 곁들인 로티치킨과 씨푸드 냉파스타 등 오세득 셰프의 시그니처 메뉴가 제공됐다. 오 셰프는 행사 이후 구내식당 조리 담당자들과 별도 시간을 갖고 조리 철학과 식재료 활용 노하우를 공유하며 현장 조리 역량 강화에도 힘을 보탰다.
동원홈푸드는 향후 한식·양식·이탈리안·아시안 등 다양한 장르의 셰프들과 협업해 'Chef:D Table' 운영 범위를 확대할 계획이다. 동원홈푸드 관계자는 "구내식당은 직장인의 하루에서 빠질 수 없는 공간인 만큼 식사가 단순한 끼니 해결을 넘어 하루의 활력이 되길 바라는 마음으로 프로그램을 기획했다"며 "앞으로도 다양한 셰프와의 협업을 통해 구내식당의 가치를 높이고 미식의 즐거움을 일상 속에서 느낄 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com