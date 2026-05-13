우리은행, '4대연금 수급계좌 비대면 변경 서비스' 확대 시행

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 28일부터 시니어 고객 대상 4대연금 수급계좌 비대면 변경 서비스를 확대했다.
- 우리WON뱅킹 앱에서 사학·군인·공무원연금 고객도 간편하게 우리은행 계좌로 변경한다.
- 5월 이벤트로 계좌 변경 고객에게 파리바게뜨 상품권과 꿀머니 5만 포인트를 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 지난 달 28일부터 시니어 고객의 금융 편의를 위해 4대 공적연금 수급계좌를 우리WON뱅킹에서 간편하게 변경할 수 있는 '4대연금 수급계좌 비대면 변경 서비스'를 확대 시행 중이라고 13일 밝혔다.
이번 서비스 확대로 사학·군인·공무원연금 수급 고객도 영업점 방문이나 해당 기관 전화 연결 없이 우리WON뱅킹에서 연금 수급계좌를 우리은행으로 쉽게 변경할 수 있다. 이 서비스는 우리WON뱅킹 내 '메뉴 ▷ 부가서비스 ▷ 연금 수급계좌 변경'에서 이용 가능하다.
우리WON뱅킹 앱에서 본인 인증 후 연금 종류와 변경 계좌를 선택하면 수급계좌 변경을 진행할 수 있다. 특히 시니어 고객이 쉽게 접근할 수 있도록 절차를 간소화한 것이 특징이다.
우리은행은 5월 가정의 달을 맞아 서비스 확대를 기념하는 고객 이벤트도 함께 진행한다. 지난 11일부터 이 서비스를 통해 우리은행으로 연금 수급계좌를 변경한 고객 중 추첨을 통해 총 350명에게 파리바게뜨 모바일 상품권을 제공한다. 경품은 △딸기생크림 조각케이크 300명 △생딸기 듬뿍 프리지에 케이크 50명으로 구성된다.
또한 우리은행에서 연금을 처음 수령하는 고객에게는 현금처럼 사용할 수 있는 '꿀머니' 5만 포인트를 제공한다. 파리바게뜨 모바일 상품권 추첨 이벤트와 중복 참여 가능하며, 자세한 내용은 우리WON뱅킹 내 '혜택 ▷ 진행중인 이벤트 ▷ 연금수급계좌변경 서비스 오픈 축하 이벤트'에서 확인할 수 있다.
우리은행 개인상품마케팅부 임학규 부부장은 "이번 서비스 확대는 영업점 방문이 어려운 시니어 고객이 연금 관련 금융 업무를 보다 쉽고 편리하게 처리할 수 있도록 추진됐다"며 "앞으로도 연금 수급 고객을 위한 혜택과 시니어 특화 디지털 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com