신라면 40주년 농심의 승부수…"해외 매출 비중 60%로"

AI 핵심 요약beta
- 농심 조용철 대표가 13일 신라면 40주년 간담회에서 해외 매출 60% 목표를 밝혔다.
- 신라면은 K푸드 아이콘으로 진화하며 에스파 앰배서더와 로제 제품을 출시했다.
- 글로벌 유통 확대와 생산 강화로 2030년 매출 7조3000억원을 달성한다.
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K컬처 입은 신라면…에스파·데몬헌터스 협업 확대
신라면 로제·골드 공개…글로벌 입맛 맞춘 제품 다변화
"100개국 넘어 전 세계로"…농심 글로벌 유통망 확대 속도
2030년 해외 매출 60% 목표…농심 글로벌 사업 본격 확장
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 신라면이 출시 40주년을 맞아 글로벌 브랜드로의 다음 도약에 나선다. 농심은 오는 2030년까지 해외 매출 비중을 60%까지 확대하겠다는 목표를 제시하며, 단순한 라면 제조 기업을 넘어 글로벌 식음료 라이프스타일 기업으로 진화하겠다는 청사진을 공개했다.
13일 조용철 농심 대표이사는 종로구 롯데호텔에서 열린 신라면 40주년 기자간담회에서 이같이 밝혔다. 그는 "1991년 신라면은 국내 라면 시장 1위에 오르면서 대한민국을 대표하는 브랜드로 자리잡았다"며 "이후 35년간 단 한번도 정상의 자리를 내어주지 않으며 부동의 자리를 지키고 있다"고 전했다. 이어 "한국에서 시작된 매운 맛은 국적을 넘어 전세계 소비자에게 새로운 경험으로 받아들여졌다"며 "현재는 해외 매출 비중이 약 40%에 이르며 전세계 시장 탑5에 당당하게 올라섰다"고 말했다.
◆ 신라면, 라면 넘어 글로벌 K푸드 아이콘으로
농심은 이날 신라면이 단순한 제품을 넘어 'K라면'이라는 장르 자체를 개척한 브랜드라는 점을 강조했다. 심규철 글로벌마케팅부문장은 "일본 라멘 중심이던 글로벌 시장에서 신라면은 120g 중량, 소고기 육수와 고춧가루 기반의 매운 국물, 그리고 '라멘(Ramen)'이 아닌 '라면(Ramyun)'이라는 고유 명칭을 통해 한국만의 기준을 만들었다"며 "그 선택이 지금의 K라면 시장 기반이 됐다"고 설명했다.
신라면 브랜드를 K컬처와 결합한 경험형 마케팅도 확대하고 있다. 글로벌 콘텐츠 'K팝 데몬헌터스'와 협업한 제품을 미국·유럽 시장에 선보였고, 아이돌 그룹 에스파(aespa)를 글로벌 앰배서더로 선정해 브랜드 캠페인을 진행 중이다. 오는 6월에는 성수동에 체험형 안테나숍 '신라면 분식 서울점'도 오픈한다. 농심은 이 공간을 단순 팝업스토어가 아니라 한국식 분식 문화와 모디슈머 레시피 등을 경험할 수 있는 브랜드 체험 공간으로 운영할 계획이다.
제품 전략 역시 글로벌 트렌드에 맞춰 다변화하고 있다. 농심은 올해 초 닭육수 기반의 '신라면 골드'를 출시한 데 이어, 이날 한국식 로제 소스 트렌드를 반영한 '신라면 로제'도 최초 공개했다. 토마토와 크림 베이스에 신라면 특유의 매운맛과 고추장의 감칠맛을 더한 제품으로, 오는 18일 한국과 일본 시장을 시작으로 글로벌 시장에 순차 출시된다. 농심은 국물 없는 볶음면과 건면 등 다양한 카테고리 확장을 통해 글로벌 소비자 접점을 넓혀간다는 계획이다.
조 대표는 "신라면은 단순히 맛있는 라면을 넘어 소비자의 삶 속 다양한 요구를 해결하는 브랜드가 돼야 할 시점"이라며 "농부의 마음으로 좋은 원료를 고르고 기다려온 철학 위에서 앞으로도 글로벌 식음료 라이프스타일 리더로 성장해 나갈 것"이라고 말했다.
◆ "2030년 해외 매출 60%"…농심 글로벌 사업 확대 본격화
농심은 이날 구체적인 중장기 목표도 공개했다. 조 대표는 "지난해 창립 60주년을 맞아 '비전 2030'을 발표하며 글로벌 식음료 라이프스타일 리더로 도약하기 위한 새로운 도전을 시작했다"며 "2030년까지 매출 7조3000억원, 영업이익률 10%, 해외 매출 비중 60% 달성을 목표로 하고 있다"고 밝혔다.
현재 약 40% 수준인 해외 매출 비중을 60%까지 끌어올리기 위해 농심은 글로벌 유통망 확대와 생산 인프라 강화에 나선다. 조 대표는 "미국·중국·일본 등 핵심 시장에서 메인스트림 유통 채널을 지속 확대하고, 부산 녹산2공장을 중심으로 해외 사업 지원을 위한 공급·물류 거점도 강화할 계획"이라며 "면 사업뿐 아니라 새우깡, 빵부장 등 스낵 사업 역시 월마트·코스트코 등 글로벌 유통망 확대를 통해 성장시켜 나갈 것"이라고 말했다.
심 부문장은 "현재 신라면은 100여개국 이상에 수출되고 있다"며 "신제품 역시 최단 시간 내 신라면이 진출한 모든 국가에서 판매될 수 있도록 하는 것이 1차 목표"라고 설명했다. 이어 "신라면은 앞으로도 한국 식문화를 세계 식탁 위에 올리는 대표 브랜드 역할을 이어갈 것"이라고 강조했다.
mkyo@newspim.com