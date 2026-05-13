KOTRA-보훈부, 국외 보훈사적지 보존 협력…역사적 신뢰, 수출로 연결

AI 핵심 요약beta
- KOTRA와 국가보훈부가 13일 국외 보훈사적지 활성화를 위해 MOU 체결했다.
- 해외무역관 활용해 보존관리와 정책사업 홍보, 정보 공유 협력한다.
- 한국전쟁 참전국 경제협력 강화와 기업 신뢰 형성 기대된다.
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국외 보훈사적지 보존·활성화 적극 협력
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 대한무역투자진흥공사(사장 강경성)와 국가보훈부(장관 권오을)가 국외 보훈사적지 활성화를 위해 협력에 나섰다.
KOTRA와 국가보훈부는 13일 서울지방보훈청 박정모홀에서 국외 보훈사적지 보존관리 및 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 KOTRA 해외무역관 조직망을 활용해 국외 보훈사적지 활성화 사업을 지원하고 이를 국가 간 신뢰 강화와 해외 비즈니스 협력 확대 기반으로 연결하기 위해 마련됐다.
특히 한국전쟁 참전국과는 자유를 위해 함께 헌신한 역사적 공감대를 바탕으로 양국 간 경제·산업 협력도 강화될 것으로 기대된다.
협약식이 열린 박정모홀은 1950년 9월 서울 탈환작전 당시 중앙청 옥상에 가장 먼저 태극기를 게양한 고(故) 박정모 해병대 대령을 기리는 공간이다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲해외무역관을 활용한 국외 보훈사적지 보존·관리 및 활성화 지원 ▲국외 보훈사적지 정책사업 홍보 협력 ▲국외 보훈사적지 관련 정보 공유 등에 협력하기로 했다.
KOTRA는 해외무역관 네트워크를 활용해 현지 우호 협력을 강화하고 우리 기업과 현지 기업 간 신뢰 형성에도 긍정적 효과가 있을 것으로 보고 있다.
또한 협약 이행 첫 활동으로 KOTRA 사내 봉사동아리 '레프트핸즈'는 오는 16일 국립서울현충원에서 임직원과 가족 40여명이 참여하는 묘역 정화 봉사활동을 진행할 예정이다.
국가보훈부도 6월 호국보훈의 달을 맞아 KOTRA 임직원을 대상으로 보훈 의미와 역사를 되새기는 특별 강연을 실시할 계획이다.
강경성 KOTRA 사장은 "KOTRA 해외 조직망을 활용해 국외 보훈사적지 활성화 사업을 지원함으로써 민족 자긍심을 높이고 기업 해외진출의 밑거름이 되도록 하겠다"며 "국가 간 역사적 신뢰를 바탕으로 해외 기업과의 파트너십도 강화해 수출 성과를 높일 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com