라이나생명, '암 생존 지원 특약'으로 배타적 사용권 획득

AI 핵심 요약beta
- 라이나생명보험은 13일 암 재발 모니터링 상품이 배타적 사용권을 획득했다고 밝혔다.
- 4월 출시된 암생존지원특약은 암 진단 후 매년 미세잔존암WGS검사를 지원한다.
- 상품은 10년간 최대 11회 검사를 보장하며 조기 발견으로 삶의 질을 개선한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = 라이나생명보험은 암 진단 이후의 재발과 전이를 모니터링하는 보험상품이 배타적 사용권을 획득했다고 13일 밝혔다.
지난 4월 출시된 '(무)암생존지원특약(미세잔존암WGS검사지원형)'은 암 진단 후 매년 미세잔존암WGS검사 또는 이에 상응하는 금액 보험금으로 지급하는 상품이다.
미세잔존암WGS검사는 암 치료 후 체내에 남아 있을 수 있는 미세 암세포 흔적을 확인하는 검사다. 혈액 내 유래 DNA 조각을 전장유전체 분석 방식으로 검사해 암의 ▲재발 ▲전이 ▲잔존 여부 등을 확인할 수 있다.
해당 상품은 암 보장개시일 이후 최초 진단 확정 시점부터 매년 진단 확정일에 생존해 있을 경우 10년간 최대 11회까지 검사를 지원한다.
이 상품은 암 치료 이후 모니터링을 보장하고 보험급부와 부가서비스를 결합한 구조의 독창성을 인정받았다. 재발 및 전이암의 조기 발견을 통해 암 생존자의 삶의 질 개선과 사회적 비용 경감에 기여한다는 점에서 유용성 점수도 높게 평가받았다.
도기철 라이나생명 고객솔루션본부 이사는 "암 진단과 치료를 넘어 재발·전이 위험에 대한 부담까지 고려해 고객의 치료 과정을 반영해 설계했다"며 "앞으로도 고객의 생애 전반 리스크를 관리할 수 있는 서비스 제공에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com