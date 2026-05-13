NH농협생명 자산운용부문, 강원 인제서 농촌일손돕기 실시

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명이 12일 강원 인제군 농가를 찾아 농촌일손돕기 활동을 했다.
- 이완진 부사장 포함 임직원 30여명이 토마토 유인줄 매기와 환경 정비를 했다.
- 농업인 상생 활동을 지속할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = NH농협생명이 농업인 지원을 위해 지난 12일 강원도 인제군 소재 농가를 찾아 농촌일손돕기 활동을 진행했다고 밝혔다.
이번 활동에는 이완진 자산운용부문 부사장을 포함한 임직원 30여명이 참여했다. 참가자들은 일손 부족을 겪고 있는 농가를 방문해 농번기 작업에 힘을 보탰다.
임직원들은 토마토 유인줄 매기 작업과 농가 환경 정비 등을 진행하며 농작물 생육 지원에 나섰다. 토마토 유인줄 매기 작업은 줄기를 고정해 줄기 쓰러짐을 방지하는 작업으로, 통풍·햇빛 확보를 위해 필요하다.
이완진 NH농협생명 부사장은 "영농철을 맞아 일손이 필요한 농가에 보탬이 될 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 농업인과 상생할 수 있는 현장 지원 활동을 지속할 것"이라고 말했다.
한편 농협중앙회와 NH농협금융지주를 비롯한 계열사들은 농촌 일손 부족 해소와 농업인 지원을 위한 사회공헌 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.
eoyn2@newspim.com