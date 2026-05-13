KB캐피탈, 인증중고차 판매 1위 '카니발'… TOP5 순위 공개

AI 핵심 요약beta
- KB캐피탈이 13일 KB차차차 인증중고차 1년 판매 데이터를 분석했다.
- 기아 카니발이 1위, 현대 그랜저·기아 쏘렌토·제네시스 G80·GV80이 뒤를 이었다.
- 카니발은 30·40대 조회 51.8%로 패밀리카로 인기 끌었다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = KB캐피탈의 중고차 거래 플랫폼 KB차차차가 지난 1년간(2025년 5월~2026년 4월) 판매된 'KB캐피탈 인증중고차' 데이터를 분석한 결과, 기아 카니발이 판매량 1위를 기록했다고 13일 밝혔다.
KB캐피탈 인증중고차는 자사 리스 및 장기렌터카 반납 차량 중 품질 검수를 마친 매물을 대상으로 KB차차차를 통해 판매되고 있다.
모델별 판매 순위는 기아 카니발이 1위를 차지했으며 ▲현대 그랜저 ▲기아 쏘렌토 ▲제네시스 G80 ▲제네시스 GV80이 뒤를 이었다.
판매량 1위인 기아 카니발은 실내 공간과 활용성을 갖춘 패밀리카로 평가받는다. 연령별 조회수 분석 결과 30·40대 비중이 51.8%로 과반을 차지했다.
2위 현대 그랜저는 준대형 세단으로 승차감과 디자인을 갖춘 모델로, 일상 및 비즈니스 용도로 활용된다. 연령별 조회수는 40대 비중이 41.5%로 가장 높았다. 3위 기아 쏘렌토는 중형 SUV로 공간 활용성과 주행 안정성을 갖춘 모델이다. 연령별 조회수는 50·60대 비중이 27.5%로 나타났다.
4위 제네시스 G80은 제네시스 브랜드의 대표 세단으로, 고급스러운 디자인과 정숙성을 갖춘 모델이다. 연령별 조회수는 30대 비중이 29.7%로 가장 높았다. 5위 제네시스 GV80은 프리미엄 SUV로 넓은 실내 공간과 상품성을 갖춘 모델이다. 연령별 조회수는 50대 비중이 23.4%로 집계됐다.
KB캐피탈 관계자는 "인증중고차는 리스 및 장기렌터카 반납 차량 중 검증된 매물을 제공해 고객이 보다 안심하고 중고차를 선택할 수 있도록 했다"며 "앞으로도 KB차차차를 통해 신뢰할 수 있는 중고차 거래 환경을 구축해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com