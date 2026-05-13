KB손해보험, 미혼한부모가정에 후원금 1억원 전달

AI 핵심 요약beta
- KB손해보험이 13일 미혼한부모가정 아동 지원 후원금 1억원을 전달했다.
- 12일 홀트아동복지회에서 구본욱 사장과 신미숙 회장 등이 참석해 물품 포장했다.
- 후원금은 베이비케어키트와 키즈키트로 육아·교육 환경 개선에 쓴다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자·박가연 인턴기자 = KB손해보험이 '한부모가족의 날'을 맞아 미혼한부모가정 아동 지원을 위한 후원금 1억원을 전달했다고 13일 밝혔다.
지난 12일 서울 마포구 홀트아동복지회에서 열린 이날 전달식에는 구본욱 KB손해보험 사장과 신미숙 홀트아동복지회 회장을 비롯해 홀트아동복지회 홍보대사 김성은 배우 등이 참석했다. 참석자들은 후원금 전달에 앞서 지원 물품을 직접 포장하며 지원 사업의 취지를 되새겼다.
이번 후원금은 미혼한부모가정의 육아 및 교육 환경 개선을 위한 맞춤형 키트 지원사업에 사용된다. 36개월 미만 영유아 가정에는 ▲분유 ▲기저귀 ▲이유식 등이 담긴 '365베이비케어키트'를, 학령기 자녀 가정에는 ▲책가방 ▲학용품 ▲학습 교재 등으로 구성된 '365키즈키트'를 지원할 예정이다.
KB손해보험은 2014년부터 미혼한부모가정 지원 사업을 이어오고 있다. 현재까지 베이비케어키트를 통해 1547가정을 지원했으며 2017년 시작된 키즈키트 사업으로는 초등학생 자녀 1293명에게 물품을 전달했다.
구본욱 KB손해보험 사장은 "키트 후원이 미혼한부모가정의 아동들이 건강하게 성장하는 데 보탬이 될 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 돌봄의 가치를 확산하고 저출산 등 사회 문제를 함께 해결에 동참하겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com