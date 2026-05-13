"AI 기반 사업 고도화 추진"...한국평가데이터, 아티웰스에 전략적 투자

AI 핵심 요약beta
- 한국평가데이터가 13일 아티웰스에 20억원 지분 투자했다.
- 12일 전략적 투자 계약을 체결하며 AI 신사업 확대를 추진했다.
- 상권 분석·부동산 진단 등 공동 사업을 안정화·확장한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
상권 분석·임대료 추정·거래위험 진단 플랫폼 고도화
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한국평가데이터(KODATA)가 인공지능(AI) 에이전트 솔루션 기업 아티웰스에 약 20억원 규모의 전략적 지분 투자를 단행했다.
한국평가데이터는 지난 12일 아티웰스와 전략적 투자 계약을 체결했다고 13일 밝혔다. 이번 투자는 양사 간 협업 체계를 안정적으로 구축하고, AI 기반 신사업을 본격적으로 확대하기 위한 차원이다.
아티웰스는 AI와 빅데이터 분석 기술을 기반으로 절세 시뮬레이션, 기업 업무 자동화 등을 지원하는 금융 솔루션 전문 기업이다. 앞서 양사는 전략적 파트너십을 맺고 한국평가데이터가 보유한 신용정보와 상권·부동산 데이터에 아티웰스의 알고리즘 설계 및 빅데이터 분석 역량을 결합해 신규 사업을 추진해왔다.
현재 양사가 공동으로 진행 중인 사업은 AI 기반 상권 분석 및 창업 전략 지원, 상가 임대료 추정, 부동산 거래위험도 사전 진단 플랫폼 등이다. 한국평가데이터는 이번 투자를 계기로 관련 사업의 시장 진입을 안정화하고 서비스 고도화와 사업 확장을 중장기적으로 추진한다는 계획이다.
한국평가데이터 관계자는 "이번 투자는 아티웰스와의 협업을 구조적으로 강화해 사업 경쟁력을 높이고 새로운 성장 기회를 발굴하기 위한 것"이라며 "앞으로도 다양한 신사업 발굴과 사업 영역 확장을 통해 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com