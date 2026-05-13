한국투자증권, 뱅키스 대학생 대상 금융교육 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 13일 뱅키스 대학생 고객을 대상으로 '레벨업' 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
- 올해 주식계좌를 개설한 선착순 1만 명에게 커피쿠폰을 지급하고 금융교육 프로그램을 제공한다.
- 6월 25일 오픈하우스 행사에서 최대 100만원의 투자지원금을 추첨으로 지급한다.
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선착순 1만명 커피쿠폰·매월 온라인 금융특강
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권은 뱅키스 대학생 고객을 대상으로 '뱅키스 대학생 클라스 레벨업' 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.
이벤트 참여 대상은 올해 주식계좌를 개설한 뱅키스 대학생 고객이다. 참여 고객 중 선착순 1만 명에게 커피쿠폰을 지급하며, 한국투자증권이 운영하는 온·오프라인 금융교육 프로그램 안내도 함께 제공한다.
온라인 프로그램으로는 매월 웹세미나를 통해 금융·투자 특강을 진행한다.
오프라인 프로그램은 오는 6월 25일 '오픈하우스' 행사로 진행된다. 금융교육 특강을 비롯해 선배와의 대화, 채용설명회 등으로 구성된다. 행사 당일에는 현장 추첨 이벤트도 열린다. 추첨을 통해 1명에게 100만원, 1명에게 50만원, 3명에게 20만원, 10명에게 10만원의 투자지원금을 각각 지급한다.
한국투자증권은 이번 이벤트 외에도 '대학생 서포터즈', '대학생 모의투자대회', '한투 캠퍼스투어' 등 대학생 대상 프로그램을 운영하고 있다.
한국투자증권은 "2030세대의 투자 관심이 높아지는 만큼, 초기 투자 경험이 건전한 투자 습관으로 이어질 수 있도록 다양한 교육 기회를 제공하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 대학생 고객들이 금융과 투자를 자연스럽게 배우고 경험할 수 있는 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com