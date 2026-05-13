코스콤, 개인정보위 '가명정보 원스톱 지원센터' 운영기관 지정

AI 핵심 요약beta
- 코스콤이 13일 개인정보보호위원회로부터 가명정보 원스톱 지원센터 운영기관으로 지정받았다.
- 공공기관의 가명처리와 재식별 검증을 지원해 법적 부담을 줄인다.
- 9월 규정 시행에 맞춰 가명정보 활용 생태계 조성에 기여한다.
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9월 관련 규정 시행 앞두고 대응 지원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스콤이 개인정보보호위원회로부터 '가명정보 원스톱 지원센터' 운영기관으로 지정됐다.
13일 코스콤은 지난 4월 개인정보보호위원회로부터 해당 지정을 받았다고 밝혔다.
원스톱 지원센터는 중앙부처·지방자치단체·공사·공단 등 공공기관이 보유한 개인정보를 가명처리하고 재식별 위험을 검증해, 연구기관·기업·학교·공공기관 등이 안전하게 활용할 수 있도록 지원하는 전문기관이다.
그동안 공공기관은 전문 인력 부족과 예산 제약, 법적 리스크 부담 등으로 가명정보 제공에 어려움을 겪어왔다. 코스콤은 데이터 전문 인력을 통해 가명처리를 수행하고, 별도 전문가의 독립적 검증 체계를 통해 결과물의 적정성을 확인함으로써 공공기관의 법적·운영 부담을 줄일 계획이다.
정부는 오는 9월 '공공기관 가명정보 제공 및 관리 체계에 관한 규정' 시행을 앞두고 있다. 이에 따라 각 공공기관은 가명정보책임관을 지정하는 등 가명정보 제공을 위한 내부 절차와 책임 체계를 마련해야 한다. 코스콤은 기존에 운영 중인 가명정보 활용 지원센터, 개인정보 이노베이션 존 등과 연계해 공공기관의 제도 대응을 지원할 계획이다.
공공기관 가명정보는 전세사기 위험 예측, 통학로 안전 개선, 대중교통 최적화, 질병 예측, 금융 취약계층 대상 신용평가, 쇼핑몰 마케팅 전략 수립 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.
김도연 코스콤 데이터사업본부장은 "가명정보 수요처와 공급처를 유기적으로 잇는 가교로서, 단순한 가명처리 지원을 넘어 가명정보 활용 생태계 조성에 기여하겠다"며 "유용성과 보안성을 모두 갖춘 가명정보 제공 지원에 힘쓰겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com