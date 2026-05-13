복권위, 아동시설 여름 대비 봉사…성동구 복지시설 환경 개선

AI 핵심 요약beta
- 기획예산처 복권위가 13일 아동복지시설에서 쿨루프 시공 봉사활동을 했다.
- 임기근 차관 등 60명이 참여해 옥상 차열 페인트 칠과 시설 대청소를 진행했다.
- 여름철 쾌적 환경 개선과 에너지 효율 40% 향상을 통해 공익 가치를 실천했다.
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에너지 절감 효과 기대
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 아동복지시설의 여름철 생활 환경을 개선하기 위한 현장 봉사활동이 진행됐다. 복권위원회는 쿨루프 시공과 환경 정비를 통해 아이들의 쾌적한 생활 여건을 지원한다는 계획이다.
기획예산처 복권위는 13일 서울 성동구 이든아이빌에서 '옥상 쿨루프 시공 및 환경 정화 봉사활동'을 실시했다고 밝혔다.
이번 봉사활동은 이른 더위로 길어진 여름에 대비해 아동복지시설 환경을 개선하고 복권의 공익적 가치를 실천하기 위해 마련됐다.
현장에는 복권위 위원장을 맡은 임기근 기획처 차관과 민간위원, 복권홍보대사이자 행복공감봉사단장인 박하선 배우, 봉사단원 등 약 60명이 참여했다. 이들은 건물 옥상에 태양열 반사 효과가 있는 차열 페인트를 칠하는 쿨루프 시공 보조 작업과 함께 화장실과 베란다 등 시설 전반에 대한 대청소를 진행했다.
쿨루프는 건물 옥상에 반사 도료를 시공해 실내 온도를 낮추는 방식으로, 냉방 에너지 사용을 줄이고 에너지 효율을 높이는 효과가 있다.
임 차관은 "아이들이 다가올 여름을 시원하게 보내며 건강하고 밝은 일상을 이어가길 바란다"며 "쿨루프 시공으로 냉방 에너지 사용을 줄여 에너지 효율을 최대 40%까지 높이는 탄소 중립 실천의 의미도 있다"고 강조했다.
이어 "앞으로도 복권위는 다양한 사회공헌 활동을 통해 우리 사회의 소외된 이웃의 삶을 실질적으로 개선하는데 기여할 것"이라며 "복권기금을 통해 '나눔과 기부'라는 복권의 가치가 우리 사회 가장 필요한 곳에 널리 전해지도록 노력하겠다"고 전했다.
rang@newspim.com