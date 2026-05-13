토마토시스템, 인사처에 '엑스서베이' 공급…공공시장 확산 본격화

AI 핵심 요약beta
- 토마토시스템이 13일 인사혁신처에 온라인 설문 솔루션 엑스서베이를 공급했다.
- 인사혁신처 등 70개 기관 통합 시스템에 적용해 공공 레퍼런스를 확보했다.
- 엑스서베이는 설문 전 과정을 자동화해 행정 효율성을 높이고 데이터 기반 의사결정을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 토마토시스템이 인사혁신처에 온라인 설문조사 솔루션 '엑스서베이(eXSurvey)'를 공급했다고 13일 밝혔다.
이번 공급은 인사혁신처와 중앙행정기관 및 정부 산하 위원회 등 약 70개 기관이 사용하는 통합 설문 시스템에 적용된 사례로, 대규모 공공 레퍼런스를 확보했다는 점에서 의미가 있다. 회사는 이를 바탕으로 공공 설문·데이터 분석 시장 내 경쟁력을 더욱 확대할 것으로 보고 있다.
'엑스서베이'는 다양한 온라인 채널 기반으로 설문을 운영하고 응답 결과를 실시간으로 확인할 수 있는 플랫폼이다.▲ 설문 설계 ▲대상자 선정 ▲응답 수집 ▲결과 분석 등 전 과정을 자동화해 행정 업무 효율성을 높인 것이 특징이다.
해당 시스템은 ▲국가공무원 ▲실태조사 ▲정책 수요 분석 ▲만족도 조사 ▲역량 평가 등 인사 행정 전반에 활용될 예정이다. 이를 통해 정책 수립 과정에서 축적된 데이터를 기반으로 보다 정밀한 의사결정이 가능해질 것으로 기대된다.
그동안 일부 기관은 제한된 시스템 한계와 엑셀 등을 활용한 수작업에 의존해 데이터 관리의 효율성이 낮았다. 이번 통합 시스템 도입을 통해 상시적인 설문 운영 체계와 내부 분석 인프라를 구축하며 비효율적인 업무 구조를 개선했다는 평가를 받는다.
엑스서베이는 위지윅(WYSIWYG) 기반의 인터페이스를 제공해 비전문가도 설문 설계강 용이하며, 객관식·주관식·순위형·첨부형 등 다양한 문항 유형을 지원한다. 또 응답 조건에 따른 문항 분기와 복합 설문 설계 기능 등 고도화된 기능도 제공한다.
이에 GS(Good Software) 인증 1등급과 전자정부 표준프레임워크 호환성 인증을 획득해 공공기관 도입에 필요한 기능성·보안성·안정성을 확보했다.
이강찬 토마토시스템 대표는 "이번 시스템 도입은 공직사회 내 다양한 의견을 데이터 기반으로 정책에 반영하는 계기가 될 것"이라며 "엑스서베이를 통해 외부 전문기관 의존 중심의 고비용 구조를 줄이고, 보다 효율적인 비용으로 신뢰도 높은 설문 결과를 확보할 수 있을 것"이라고 말했다.
이어 "행정 효율성을 높이는 동시에 공정하고 투명한 인사 운영 체계 구축에도 지속적으로 기여해 나가겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com