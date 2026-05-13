[6·3 재보선] 조국 "이재명 정부와 긴밀 소통…평택 발전 위해 활용할 것"

AI 핵심 요약beta
- 조국 조국혁신당 대표는 13일 경기 평택 국회의원 재선거 후보로서 이재명 정부와의 긴밀한 소통 역량을 강조했다.
- 조 후보는 당대표 및 장관·청와대 수석비서관 경력으로 중앙정부와 쉽게 소통할 수 있다며 평택 발전을 이끌 적임자라고 밝혔다.
- 검찰개혁 완성과 이재명 정부 기반 확대를 위해 국회 복귀 후 박은정 의원 등과 함께 노력하겠다고 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 조국 조국혁신당 경기 평택을 국회의원 재선거 후보는 13일 이재명 정부와의 긴밀한 소통 역량을 강조하며 본인이 평택 발전을 이끌 적임자라고 밝혔다.
조 후보는 이날 페이스북을 통해 "당대표로서 이재명 정부 청와대 및 중앙정부와 쉽게 소통할 수 있다"며 "장관과 대통령 수석비서관의 경력에 수반되는 인적 네트워크도 여전하다"며 이같이 밝혔다.
조 후보는 "평택의 혁신과 도약을 위해 이를 모두 활용하겠다"며 "조국혁신당 국회의원들도 한 마음으로 뛸 것"이라고 했다.
또한 조 후보는 "윤석열 검찰독재정권과 싸우고 내란을 격퇴하는 데 몸을 던져 싸웠다"며 "조국혁신당은 이재명 대통령을 만들기 위해 대선 후보도 내지 않고 이재명 후보 당선을 위해 뛰었다. 말이 아니라 행동으로 정치했다"고 주장했다.
그러면서 "국회에 다시 들어가서 박은정 의원 등과 함께 검찰개혁을 확실하게 마무리하겠다"고 강조했다.
조 후보는 "6.3 선거 이후 전개될 연대와 통합을 안정적으로 그리고 질서있게 주도할 것"이라며 "이재명 정부의 기반 확대와 더 큰 승리, 제5기 민주정주의 수립을 위하여 힘을 모을 것"이라고 약속했다.
jeongwon1026@newspim.com