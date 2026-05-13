[6·3 재보선] 하정우, 구포시장 상인회 간담회…"AI 접목해 혁신 방안 모색"

AI 핵심 요약beta
- 하정우 더불어민주당 후보가 12일 부산 북구 구포시장을 찾아 상인회 간담회를 열었다.
- 상인들은 매출 감소와 시설 노후화, 주차 부족 등 현안을 전달했다.
- 하 후보는 AI 기술 접목으로 전통시장 혁신을 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 하정우 더불어민주당 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보는 전날 부산 북구 구포시장을 찾아 상인회와 간담회를 열고 전통시장 활성화와 시설 현대화 등 현안을 청취했다고 13일 밝혔다.
간담회에 참석한 상인들은 매출 감소, 시설 노후화, 주차 공간 부족 등 현장에서 겪고 있는 현실적인 어려움을 전달했다. 또 시장 경쟁력 확보를 위해 냉·난방시설 개선과 주차 공간 확보 등 고객 편의를 위한 시설현대화 사업이 시급하다고 건의했다.
하 후보는 "구포시장은 북구를 대표하는 자부심이자 오랜 시간 우리 주민들의 삶을 지켜온 북구 경제의 심장"이라며 "전통시장이 활력을 되찾아야 지역 상권이 살아나고 북구 경제가 다시 힘차게 뛸 수 있다"고 말했다.
이어 "전통시장이 가진 고유한 땀과 경험은 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 자산"이라며 "제가 경험한 AI기술을 접목해 전통시장의 혁신을 이룰 수 있는 방안을 모색하겠다"고 약속했다.
jeongwon1026@newspim.com