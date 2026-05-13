NHN클라우드, 영등포에 '블랙웰' 7656장 구축…국가 AI 인프라 가동

AI 핵심 요약beta
- NHN클라우드가 13일 양평동 AI 데이터센터에 B200 GPU 7656장 인프라를 구축했다.
- 정부 AI 사업 최대 규모로 공공·산학연에 GPUaaS 공급을 시작했다.
- 수랭식 냉각 적용해 에너지 15~20% 절감하고 안정성 강화했다.
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1조원 규모 GPU 인프라 구축
산학연·정부 프로젝트 본격 공급
수랭식 적용한 초대형 AI 데이터센터 운영 개시
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = NHN클라우드가 서울 영등포구 양평동 인공지능(AI) 전용 데이터센터에 총 7656장의 엔비디아 B200(블랙웰) 그래픽처리장치(GPU) 기반 초대형 A 인프라 구축을 완료하고 공공·산학연 대상 GPU 서비스형 인프라(GPUaaS) 공급에 본격 나섰다. 정부 주도의 AI 컴퓨팅 자원 확충 사업 가운데 최대 규모로, 국내 AI 인프라 경쟁이 한층 본격화하는 모습이다.
NHN클라우드는 13일 서울 영등포구 양평동 데이터센터 가동을 시작하고 고성능 GPU 자원을 정부 AI 프로젝트와 산업계·학계·연구기관 등에 공급한다고 밝혔다. 이번 사업은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진한 'AI 컴퓨팅자원 활용기반 강화 사업'의 일환이다. 구축된 인프라는 국가 자산 형태로 관리되며 정부 정책에 따라 자원이 배분된다.
NHN클라우드는 전체 사업 예산 1조4600억원 가운데 1조원 이상이 투입된 핵심 사업자로 선정됐다. 인프라는 엔비디아의 최신 AI 가속기인 B200 GPU 7656장으로 구성됐으며, 이 가운데 약 4000장을 하나의 클러스터로 연결해 초대형 AI 학습과 추론 환경을 구현했다.
양평데이터센터는 고밀도 AI 연산 환경에 맞춰 수랭식 냉각 시스템을 적용했다. 냉각수를 활용해 GPU 발열을 제어하는 방식으로 기존 공랭식 대비 에너지 사용량을 약 15~20% 절감할 수 있다는 설명이다. NHN클라우드는 냉각수 압력·유량·온도를 실시간 모니터링하고 이상 발생 시 자동 차단 기능도 구축해 안정성을 높였다.
이번 데이터센터 구축에는 약 500명의 전문 인력이 투입됐다. NHN클라우드는 판교 데이터센터 'NCC1'과 광주 국가 AI 데이터센터 운영 경험을 바탕으로 전력 부하와 발열 관리 노하우를 설계에 반영했다고 설명했다.
전체 GPU 가운데 6120장은 정부 주도의 AI 프로젝트에 활용될 예정이다. NHN클라우드는 지난 4월부터 일부 자원을 산학연에 우선 공급하고 있으며, 자체 인프라 구축이 어려운 대학·연구기관·스타트업 등이 클라우드 기반 고성능 AI 연산 환경을 즉시 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
NHN클라우드 관계자는 "양평데이터센터 가동으로 대규모 AI 연산 수요에 대응할 수 있는 실질적인 기반을 마련했다"며 "산업별 맞춤형 GPU 환경을 지속 고도화해 국내 AI 생태계 성장을 지원하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com