카카오페이증권, 내달 말까지 '주식 입고 이벤트' 실시

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이증권이 13일 다음 달 30일까지 주식 입고 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
- 다른 증권사 주식을 이전한 사용자는 입고 금액과 무관하게 최대 1000만원의 현금 리워드를 받을 수 있다.
- 입고 후 60일 내 300만원 이상 거래하면 입고 금액 구간별로 추가 리워드를 지급한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 카카오페이증권은 다음 달 30일까지 '주식 입고 이벤트'를 진행한다고 13일 밝혔다.
이번 이벤트는 다른 증권사에 보관 중인 주식을 카카오페이증권으로 이전한 사용자를 대상으로 한다. 입고를 완료하면 입고 금액과 무관하게 무작위 추첨을 통해 최대 1000만원의 현금 리워드를 받을 수 있다. 입고 대상은 국내주식·해외주식·ETF(상장지수펀드)를 합산해 적용한다.
입고 후 거래 실적에 따른 추가 혜택도 있다. 입고일로부터 60일 이내 국내·해외주식 합산 300만원 이상 거래한 사용자에게는 입고 금액 구간별로 현금 리워드를 추가 지급한다. 구간별 리워드는 ▲1원 이상 100원 ▲100만원 이상 1000원 ▲500만원 이상 5000원 ▲1000만원 이상 1만원 ▲2000만원 이상 2만원이다. 단 주식 모으기·선물하기·리워드를 통한 거래는 실적에서 제외된다.
리워드는 입고 또는 거래 미션 달성일 다음 날 카카오페이증권 종합계좌로 지급된다. 자세한 내용은 카카오페이 앱 하단 '증권' 메뉴 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com