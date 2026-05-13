S-OIL, 기계설비 종합 전시회 참가...데이터센터용 액침냉각유 공개

AI 핵심 요약beta
- S-OIL이 13일 HVAC KOREA 2026 전시회에서 GST와 데이터센터용 액침냉각 솔루션을 선보인다.
- S-OIL은 최적화된 액침냉각유를 공급하고 GST는 장비로 AI 서버 발열을 제어한다.
- 이 솔루션은 데이터센터 전력 소비와 발열 문제를 해결하며 에너지 효율을 높인다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = S-OIL(대표 안와르 알 히즈아지)은 15일까지 서울 코엑스에서 열리는 'HVAC KOREA 2026기계설비 종합 전시회'에서 ㈜글로벌스탠다드테크놀로지(이하 GST)와 함께 데이터센터용 액침냉각 솔루션을 선보인다고 13일 밝혔다.
이번 전시에서 S-OIL은 데이터센터 환경에 최적화된 액침냉각유를 공급하고, GST는 액침냉각 장비를 통해 고성능 AI 및 컴퓨팅 서버의 발열을 효율적으로 제어하는 통합 솔루션을 구현한다.
두 회사는 이번 협업을 통해 급증하는 데이터센터 전력 소비와 발열 문제를 해결할 수 있는 차세대 열관리 기술을 제시할 계획이다.
S-OIL이 개발한 액침냉각유 'S-OIL e-쿨링 솔루션'은 ESS, 데이터센터, 전기차(EV) 배터리 등 고발열 환경에 적용 가능한 열관리 솔루션으로, 다양한 산업 분야에 확대 적용이 가능하다. 특히 데이터센터 액침냉각 방식은 서버를 절연성이 높은 냉각액에 직접 담그는 구조로, 냉각에 소모되는 전력 사용을 절감할 수 있는 것이 특징이다.
또한 냉각유가 서버 주요 부품과 직접 접촉해 열을 빠르게 분산함으로써 고성능 AI 서버 운용에 적합한 안정적 온도 환경을 구현할 수 있다.
S-OIL 관계자는 "AI 확산과 함께 데이터센터의 발열 및 전력 효율 문제가 중요한 과제로 부각되고 있다"며 "액침냉각유를 중심으로 한 열관리 솔루션을 통해 데이터센터 산업의 에너지 효율 향상에 기여할 것"이라고 강조했다.
tack@newspim.com