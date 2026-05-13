도이치 모터스, BMW 골프대회 딜러 본선 개최

AI 핵심 요약beta
- 도이치 모터스가 13일 BMW GOLF CUP 2026 딜러 본선 대회를 개최했다.
- 11일 이스트밸리CC에서 84명 고객이 참가해 A·B조 상위 8명이 결선 진출권을 획득했다.
- 결선은 10월 25~26일 해남에서 열리며 우승자 2명이 2027 월드 파이널에 출전한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 도이치 모터스가 'BMW GOLF CUP 2026' 딜러 본선 대회를 개최했다고 13일 밝혔다. 지난 11일 경기도 광주 이스트밸리CC에서 열린 대회에는 고객과 로열티 고객 등 200여 명이 참가했다.
이 대회는 전 세계 50개국 10만여 명의 BMW 고객이 참여하는 'BMW GOLF CUP'의 국내 예선이다. 도이치 모터스는 매년 고객들을 초청해 진행해 왔다. 총 84명의 고객이 선수로 참가해 경합을 펼쳤으며, A·B조 각 그룹별 상위 4명씩 총 8명이 국내 결선 진출권을 획득했다.
국내 결선은 10월 25~26일 전남 해남 파인비치 컨트리클럽에서 개최된다. 결선 우승자 2명은 대한민국 대표로서 2027년 월드 파이널에 진출해 세계 최정상 아마추어 골퍼들과 경쟁하게 된다.
현장에는 이병옥 PGA 프로골퍼가 참석해 고객 맞춤형 원포인트 레슨과 퍼팅 대결 이벤트를 진행했다. 대회는 홀인원, 롱기스트(Longest Drive), 니어리스트 투 더 핀(Nearest to the Pin) 등 다양한 프로그램으로 구성됐으며, 더 뉴 BMW iX3를 포함한 특별 상품이 제공됐다.
y2kid@newspim.com