정원엔시스·에이아이네이션, AI 사업 협력 확대

AI 핵심 요약beta
- 정원엔시스가 13일 에이아이네이션과 MOU 체결했다.
- IT 인프라와 AI 플랫폼 결합해 기업 AI 사업 확대한다.
- 공동 R&D 센터 운영하며 제조·금융 분야 맞춤 AI 개발한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 정원엔시스가 에이아이네이션과 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 기업용 AI 사업 확대에 나선다고 밝혔다.
이번 협약에는 공동 연구개발(R&D), 공동 상품 개발, 공동 영업 등이 포함됐다. 양사는 IT 인프라와 AI 플랫폼 기술을 결합해 엔터프라이즈 AI 사업을 확대할 계획이다.
양사는 지난해부터 공동 사업 협의를 진행해 왔으며, 올해 정원엔시스 주주총회에서 곽지훈 에이아이네이션 대표가 사내이사로 선임되며 협력 관계를 강화했다.
정원엔시스는 서버·스토리지·클라우드 등 IT 인프라 구축 사업을 운영하고 있으며, HP, 델, 오라클 등 글로벌 IT 기업과 협력해 관련 솔루션을 공급하고 있다. 에이아이네이션은 서울대학교 수리과학부 NCIA(Numerical Computing & Image Analysis) 연구실 기반의 AI 기업으로, 응용수학 및 딥러닝 기술 기반 산업용 AI 플랫폼과 솔루션을 개발하고 있다.
양사는 정원엔시스의 인프라 구축 역량과 에이아이네이션의 AI 운영 플랫폼(MLOps), 산업용 AI 플랫폼 '딥마에스트로(DeepMaestro)'를 결합해 기업 맞춤형 AI 환경 구축에 협력할 예정이다.
또 공동 AI 연구개발 센터를 운영하고 제조·금융·공공 분야를 대상으로 산업별 맞춤형 AI 모델과 AI 에이전트 개발도 추진한다. 이를 통해 기업의 AI 전환(AX) 수요 대응 범위를 확대한다는 계획이다.
한덕희 정원엔시스 대표는 "양사의 기술 역량을 결합해 기업 고객 대상 AI 전환 사업을 확대할 계획"이라고 밝혔다.
곽지훈 에이아이네이션 대표는 "인프라와 AI 기술을 결합해 산업 현장에 적용 가능한 AI 솔루션 개발을 강화하겠다"고 말했다.
whitss@newspim.com