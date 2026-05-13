현대차·기아, 하반기 광주서 자율주행 실증사업 시작

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아가 13일 광주에서 국토부 등과 자율주행 실증사업 업무협약을 체결했다.
- 광산구 등 일부 지역에서 올해 하반기 시작하며 내년 광주 전역으로 확대한다.
- 200대 차량과 아트리아 AI로 지능형 배차 서비스를 운영한다.
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차량에 자체개발 자율주행 설루션 '아트리아 AI' 탑재
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대차·기아가 국토교통부, 광주광역시 등과 함께 광주에서 자율주행 실증사업을 올해 하반기부터 시작한다. 현대차·기아는 13일 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 관련 기관들과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약에는 국토교통부 김윤덕 장관, 강기정 광주광역시장, 현대차·기아 박민우 AVP본부장, 한국교통안전공단, 삼성화재, 오토노머스A2Z, 라이드플럭스 등이 참석했다.
실증사업은 우선 광산구, 북구, 서구 일부 지역에서 진행되며, 내년부터 광주 전역 5개 기초구로 확대된다. 국토교통부는 정책 추진과 제도 기반 마련을, 광주광역시는 실증 인프라 지원을 담당한다. 한국교통안전공단은 행정 지원과 기술 검증을 맡는다.
현대차·기아는 카메라 8대와 레이더 1대를 탑재한 자율주행 차량 200여 대를 공급한다. 자체 개발한 AI 기반 모빌리티 플랫폼 '셔클'을 통해 광주 자율주행 차량 서비스를 직접 운영하며 실시간 교통상황을 고려한 지능형 배차를 구현할 계획이다. 또한 자체 개발 자율주행 솔루션 '아트리아 AI'를 투입해 기술 실증에 참여한다.
아트리아 AI는 인식·판단·제어 전 과정을 하나의 AI 모델로 연결하는 'E2E(엔드 투 엔드)' 방식으로 구현된다. 사전에 규칙과 시나리오를 입력하는 기존 방식과 달리 실제 도로 주행 데이터를 통합적으로 학습해 복합적인 교통상황에 대응할 수 있다.
오토노머스A2Z와 라이드플럭스 등 자율주행 스타트업들은 현대차·기아의 차량과 운영 플랫폼을 제공받아 기술 실증을 수행한다. 삼성화재는 사고 발생 시 대응 체계를 마련하고 자율주행 보험 상품을 개발하기로 했다.
y2kid@newspim.com