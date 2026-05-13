LG헬로비전, '사내 AI 에이전트 해커톤' 성료

AI 핵심 요약beta
- LG헬로비전이 13일 사내 AI 에이전트 해커톤 성공을 발표했다.
- 29일 상암 본사에서 203명 참여로 83개 과제 제출하고 8개 수상작 선정했다.
- 임직원 AI 개발로 AX 문화 정착하고 실무 혁신을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = LG헬로비전은 임직원들이 동료AI를 직접 만들어보는 '사내 AI 에이전트 해커톤'을 성공적으로 마쳤다고 13일 밝혔다.
LG헬로비전은 임직원 스스로 AI와 함께 협업하는 AX조직 문화 혁신을 추진한다. 특히 실제 현업 부서에서 AI가 실질적으로 활용될 수 있도록 적극 지원할 계획이다. 임직원이 직접 만든 프로그램인 만큼 실무 적응도가 높을 것으로 기대하고 있다. 단순 업무는 AI에게 맡기고 임직원은 본질적인 업무에 더 몰입하는 환경을 조성해 미래 사업의 지속 가능성을 확보해 나갈 방침이다.
현업 실무자들의 자발적인 참여와 호응이 이어졌다. 지난 4월 한 달간 총 203명의 임직원이 AI 교육에 참여하며 높은 관심을 보였다. 이 중 실제 업무에 적용 가능한 83개의 과제가 최종 제출됐다. 이번 행사는 반복적인 자료 정리와 데이터 기반의 복잡한 분석 업무를 AI가 분담해, 실무자가 핵심 기획과 전략적 판단에 전념할 수 있는 기반을 마련하기 위해 기획됐다.
이번 해커톤은 생성형 AI를 활용해 진행됐다. 직원들은 AI를 업무에 직접 적용하는 과정을 통해 영업 현장 최적 동선 도출이나 지역채널 뉴스 기사 생성은 물론, 팩스 수신 데이터 정리와 고객 문의(VOC) 분석 등 현업에서 즉시 활용 가능한 과제들을 직접 테스트하며 AI의 실제 효용성을 확인했다.
실무 현장에 즉시 적용 가능한 8개의 AI 과제가 최종 수상작으로 선정됐다. 대상은 헬로렌탈 직영몰의 상품별 수요 변화와 마케팅 정보를 실시간으로 포착해 요약해 주는 '인사이트 레이더'가 차지했다. 이외에도 'B2C 영업 리스크 분석'과 '로컬광고 원스톱 자동 기획 및 제작' 등이 최우수상을 받았다. 수상팀에게는 맥북프로와 맥미니, 생성형 AI 구독권 등이 주어졌다.
LG헬로비전 송구영 대표는 "임직원이 직접 AI 에이전트를 개발하며 혁신의 주체가 된 이번 해커톤은 AX 문화 정착을 위한 중요한 기점"이라며, "앞으로도 자발적인 AI 혁신을 적극 지원해 기업 체질을 AX 중심으로 개선하고 미래 성장의 지속 가능성을 확보하겠다"고 말했다.
한편, LG헬로비전은 이번 해커톤 결과물을 바탕으로 조직별 업무 적용 방안을 논의한다. 현장 실무에 최적화된 AI 사례를 지속 발굴해 임직원들이 체감할 수 있는 업무 혁신을 이어갈 방침이다.
yuniya@newspim.com