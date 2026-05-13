한미약품, 다우존스 베스트 인 클래스 코리아 지수 2년 연속 편입

AI 핵심 요약beta
- 한미약품이 13일 DJBIC 코리아 지수에 2년 연속 편입됐다고 밝혔다.
- DJBIC는 S&P 글로벌 CSA 평가로 국내 상위 200개사 중 상위 30% 기업만 선정한다.
- 탄소중립 거버넌스와 의약품 접근성 제고 성과를 인정받았다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품은 ESG 경영 성과를 인정받아 '다우존스 베스트 인 클래스(DJBIC) 코리아 지수'에 2년 연속 편입됐다고 13일 밝혔다.
DJBIC는 글로벌 지수 산출기관인 S&P 다우존스 인디시즈(S&P Dow Jones Indices)가 S&P 글로벌의 기업지속가능성평가(CSA)를 기반으로 산출하는 지속가능성 지수다. 재무 성과뿐 아니라 환경(Environmental)·사회(Social)·지배구조(Governance) 요소를 종합 평가해 투자자의 책임투자 및 의사결정을 지원하는 지표로 활용된다.
기존 '다우존스 지속가능경영지수(DJSI)'는 지난해 2월 '다우존스 베스트 인 클래스 지수(DJBIC)'로 리브랜딩됐다.
DJBIC 코리아 지수는 매년 CSA 평가를 통해 선정된 국내 지속가능성 우수 기업으로 구성된다. 국내 유동 시가총액 상위 200대 기업 가운데 경제·환경·사회 분야 평가 상위 30% 이내 기업만 편입 자격을 얻는다.
한미약품은 이번 평가에서 탄소중립 및 환경경영 거버넌스 구축을 통한 기후변화 대응 강화와 예방 중심 안전보건관리 체계 고도화, 최빈국 및 저소득 국가 대상 '특허 미출원' 정책을 통한 의약품 접근성 제고 등의 성과를 인정받았다.
황상연 한미약품 대표는 "DJBIC 코리아 지수 2년 연속 편입은 탄소중립 거버넌스 구축과 의약품 접근성 제고 등 회사가 중점 추진해 온 ESG 과제들이 종합적으로 평가받은 결과"라며 "앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 ESG 경영을 고도화해 기업의 사회적 역할과 책임을 충실히 이어가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com