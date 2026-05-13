신한은행, 'SOL트래블 체크카드' 고객에 여행 단계별 혜택 준다

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 13일 가정의 달 해외여행 수요에 맞춰 SOL트래블 체크카드 고객 대상 여행 단계별 혜택 이벤트를 진행한다.
- 여행 준비 단계에서 카드 발급 후 올리브영 결제 고객 2500명에게 상품권을, 해외 결제 고객 2000명에게 포인트를 준다.
- 귀국 후 외화 재환전 고객 1500명에게 커피 쿠폰을 제공하며 6월 12일까지 SOL뱅크 페이지에서 응모한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 해외여행 수요가 증가하는 가정의 달을 맞아 'SOL트래블 체크카드'와 'SOL트립앤샵 체크카드' 고객을 위한 여행 단계별 혜택 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.
이번 이벤트는 고객들이 해외여행을 준비하는 과정에서 전·중·후 단계별로 다양한 혜택을 경험할 수 있도록 기획됐다. 카드 발급, 국내 및 해외 결제, 귀국 후 외화 재환전 등의 실제 이용 흐름에 맞춰 총 6000명에게 경품이 제공될 예정이다.
이벤트는 6월 12일까지 진행된다. 만 19세 이상 고객은 신한 SOL뱅크 이벤트 페이지에서 응모를 통해 참여할 수 있다.
여행 준비 단계에서는 이벤트 기간 동안 대상 카드를 최초로 발급받고 오프라인 올리브영 매장에서 1만원 이상 결제한 고객 중 2500명을 추첨해 올리브영 5000원 모바일 상품권을 제공한다. 해외여행 중에는 해당 카드로 해외에서 누적 3만원 이상 결제한 고객 중 2000명에게 마이신한포인트 5000 포인트가 지급된다.
귀국 후에는 SOL트래블 외화예금에 남아있는 외화를 원화로 재환전한 고객 중 3만원 이상 거래한 1500명에게 메가MGC커피 아이스 아메리카노 쿠폰이 지급된다.
경품 지급을 위해서는 이벤트 응모와 함께 경품 지급 시점까지 대상 카드를 유지해야 하며, 정상 결제 등 이벤트별 세부 조건을 충족해야 한다. 자세한 사항은 신한 SOL뱅크 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
신한은행 관계자는 "이번 이벤트는 고객의 해외여행 과정에 맞춰 체계적인 혜택을 제공하기 위해 마련했다"며 "앞으로도 SOL트래블 체크카드를 통해 고객들이 더욱 편리하고 즐거운 해외여행을 경험할 수 있도록 다양한 혜택을 확대할 예정이다"라고 말했다.
dedanhi@newspim.com