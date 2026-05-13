셀트리온, 다우존스 지속가능경영 월드 지수 2년 연속 편입

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온이 13일 다우존스 지속가능경영지수 월드 지수에 2년 연속 편입됐다고 밝혔다.
- 글로벌 사업 확장과 ESG 경영 고도화 노력이 반영된 결과로 월드·아태·코리아 3개 지수에 편입됐다.
- 환경 탄소중립 로드맵과 사회 일자리 확대, 지배구조 자사주 소각 등 체계적 활동을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 글로벌 ESG 평가 지표인 '다우존스 지속가능경영지수(DJ BIC·Dow Jones Best-in-Class, 구 DJSI) 월드 지수'에 2년 연속 편입됐다고 13일 밝혔다.
이번 성과는 글로벌 사업 확장과 함께 ESG 경영 체계를 지속적으로 고도화해 온 셀트리온의 노력이 종합적으로 반영된 결과다.
DJ BIC는 S&P 글로벌(S&P Global)이 매년 전 세계 1만2000여개 기업을 대상으로 실시하는 기업지속가능성평가(CSA)를 기반으로 산출하는 글로벌 ESG 지수다. 환경(Environmental)·사회(Social)·지배구조(Governance) 전반에서 기업의 중장기 경쟁력과 지속가능성을 평가하는 대표 지표로 꼽힌다.
셀트리온은 올해 DJ BIC 월드(World)와 아시아퍼시픽(Asia Pacific), 코리아(Korea) 등 3개 지수에 모두 편입됐다. 특히 DJ BIC 월드 지수는 전 세계 시가총액 상위 2500개 기업 가운데 ESG 평가 상위 10% 기업만 편입되는 지수로, 글로벌 ESG 분야 최고 권위 지표 중 하나로 평가받고 있다.
셀트리온은 'ESG 경영 기반 지속가능한 의료 서비스 생태계 구축'을 비전으로 삼고 환경·사회·지배구조 전반에 걸쳐 체계적인 경영 활동을 추진하고 있다. 환경 분야에서는 '2045 탄소중립 로드맵'을 바탕으로 온실가스 감축 과제를 추진하고 있다. 주요 판매 제품 11종에 대해 전과정평가(LCA)를 수행해 원료 조달부터 생산·유통까지 전 과정의 환경 영향을 관리 중이다.
사회 분야에서는 청년 중심 채용 확대와 육아휴직 장려, 복지제도 개선 등의 노력을 인정받아 '대한민국 일자리 으뜸기업'에 2년 연속 선정됐다. 취약계층 의료비 지원과 개발도상국 의료진 교육 등 의료 접근성 향상 활동도 이어가고 있다.
지배구조 분야에서는 지난달 총 911만주, 약 1조8000억원 규모의 자사주 소각을 마무리한 데 이어 최근 매입한 약 1000억원 규모 자사주도 전량 소각하기로 결정하는 등 주주환원 정책을 강화하고 있다.
셀트리온 관계자는 "DJ BIC 월드 지수 2년 연속 편입은 셀트리온의 ESG 경영 체계와 실행력이 글로벌 스탠다드에 부합하고 있다는 점을 입증한 결과"라며 "앞으로도 지속가능한 성장을 위해 ESG 경영을 체계적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com