나우즈, 자작곡 '우리의 시작' 발매

AI 핵심 요약beta
- 큐브엔터 나우즈가 13일 신곡 '우리의 시작'을 발매했다.
- 12일 SNS로 뮤비 티저를 공개하며 팬 콘서트 장면을 담았다.
- 같은 날 쇼 챔피언에 출연해 스페셜 무대를 선보인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 큐브엔터테인먼트 소속 그룹 나우즈(NOWZ)의 신곡 '우리의 시작'이 13일 오후 6시에 발매된다.
큐브엔터테인먼트는 지난 12일 공식 SNS를 통해 디지털 싱글 '우리의 시작' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다. 영상에는 지난 팬 콘서트 현장에서 팬덤 '데이앤'과 마주한 멤버들의 모습이 필름 연출로 담겼으며, 청량한 밴드 사운드와 함께 가사 일부가 노출됐다.
'우리의 시작'은 나우즈와 팬들이 함께 쌓아온 소중한 추억과 이를 오래 간직하고 싶은 마음을 멤버들만의 섬세한 감성으로 풀어낸 곡이다.
이번 신곡은 지난 3월 열린 나우즈의 첫 팬 콘서트 'Run with me, NOW'에서 선공개된 곡으로, 리더 현빈이 작곡하고 진혁과 시윤이 작사에 참여했다. 팬들을 향한 진심 어린 메시지를 가사에 담아낸 것이 주요 감상 포인트다.
지난달 2일 데뷔 2주년을 맞은 나우즈는 올해 국내외로 활동 반경을 넓히고 있다. 지난 3월 일본에서 발매한 첫 EP 'NOWZ'의 타이틀곡 'AMMO'로 역동적인 음악과 퍼포먼스를 선보였으며, 일본 OTT 아베마(ABEMA) 오리지널 예능 및 TV도쿄 프로그램 출연 등 현지 활동에 본격 나섰다.
나우즈의 신곡 '우리의 시작'은 이날 각종 음원 사이트를 통해 공개된다. 나우즈는 같은 날 MBC M, MBC every1 '쇼! 챔피언'에 출연해 스페셜 무대를 가질 예정이다.
eoyn2@newspim.com