NH농협금융, 전사적 AI 거버넌스 체계 정비 착수

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융지주는 12일 본사에서 AI 거버넌스 수립 착수보고회를 열었다.
- 전사적 AI 거버넌스 체계 정비에 착수해 8개월간 그룹 표준안을 마련한다.
- 외부 규제와 내부 리스크를 반영한 안전한 AI 운영 기반을 구축한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융지주는 지난 12일 서울 중구 본사에서 '농협금융 AI 거버넌스 수립 착수보고회'를 개최하고, 전사적 AI 거버넌스 체계 정비에 본격적으로 착수했다고 13일 밝혔다.
최근 생성형 AI와 AI Agent 기반 서비스 도입이 빠르게 확산되는 가운데, 국내외 규제 환경도 본격적인 제도화 단계에 접어들고 있다. NH농협금융은 일관된 AI 활용 원칙과 책임 기준을 설정해 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 운영 기반을 구축할 계획이다.
특히 올해 1월 'AI 기본법' 시행 이후 금융위원회의 '금융분야 AI 가이드라인' 발표가 예고되고 있어 금융권의 AI 관리 기준이 구체화되고 있다.
이러한 금융당국의 기조에 맞춰 NH농협금융은 전사적 AI 거버넌스 체계 정비를 추진하고 있다. 향후 약 8개월 동안 그룹 표준안을 마련하고 은행, 보험, 증권, 캐피탈, 저축은행 등 계열사별 내재화 작업을 진행해 NH농협금융 만의 AI 거버넌스를 종합적으로 설계할 예정이다.
또한 조직, 리스크, 내부통제, IT, 정보보호 등 유관 부서가 참여하는 전사적 추진체계를 가동해 거버넌스를 구성하는 다양한 내규와 프레임워크를 다각도로 검토하고 설계한다. 이를 통해 기존 내부통제 시스템과 유기적 연계를 강화하고 실무에서 효과적으로 작동하는 거버넌스를 완성할 계획이다.
이날 참석한 임직원들은 외부 규제 환경과 내부 업무 특수성을 반영한 AI 활용 기준을 설정함으로써 잠재적 리스크에 대비하고 전사적 AX 추진 기반을 굳건히 하자는 데 의견을 모았다. 아울러 추진 단계별 핵심 전략과 세부 과제를 점검하는 시간을 가졌다.
NH농협금융 관계자는 "AI 거버넌스는 변화를 늦추는 통제장치가 아닌 속도를 높이기 위한 안전장치"라며 "혁신과 신뢰의 선순환 체계를 이루기 위한 적절한 균형 찾기가 이번 프로젝트의 핵심이 될 것"이라고 말했다.
NH농협금융은 이번 프로젝트를 성공적으로 완수해 그룹 전반의 AX 경쟁력을 한층 높이고, AI 시대에서도 변함없이 신뢰받는 금융그룹으로 자리매김할 방침이다.
dedanhi@newspim.com