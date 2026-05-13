하나증권·데이터젠, 한돈 투자계약증권 2호 공모

AI 핵심 요약beta
- 하나증권이 13일 데이터젠과 협업해 한돈 기초자산 투자계약증권 2호 공모를 진행한다.
- 2호는 14일부터 27일까지 핀돈 플랫폼으로 1만640주 모집하며 총 2억1280만원 규모다.
- 1호는 청약률 282% 기록 후 11일 손익 정산을 마무리했다.
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핀돈 플랫폼서 이달 14일 청약 개시
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나증권은 데이터젠과 협업해 국산 돼지(한돈)를 기초자산으로 한 투자계약증권 2호 공모를 진행한다고 13일 밝혔다.
2호 공모는 하나증권 계좌 보유 고객을 대상으로 이달 14일부터 27일까지 핀돈 플랫폼을 통해 진행된다. 모집 주수는 1만640주, 주당 발행가는 2만원으로 총 모집 규모는 약 2억1280만원이다. 기초자산은 한돈 500두이며, 사육 완료 후 3~6개월 이내 매각을 목표로 한다.
앞서 출시된 1호 상품은 청약 당일 오전 모집 물량 1만812주가 전량 마감되며 최종 청약률 282%를 기록했다. 지난달 30일 기초자산 매각이 완료됐으며 총 매각금액은 2억5594만6891원이었다. 청약 마감 후 89일 만인 지난 11일 하나증권 계좌를 통한 투자자 손익 정산도 마무리됐다.
하나증권은 이번 프로젝트에서 계좌관리기관으로서 상품 구조 설계, 공모·청약·자금 관리까지 투자계약증권 발행 전반에 대한 자문 및 구조 설계를 지원했다.
조대헌 하나증권 AI디지털전략본부장은 "282% 청약률은 실물자산을 기초로 한 투자계약증권 상품에 대한 투자 수요가 유의미하다는 점을 확인한 사례"라며 "다양한 실물자산 기반 상품을 꾸준히 선보일 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com