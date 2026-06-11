팍시게임즈, 튀르키예 매출 상위 10대 퍼블리셔 선정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

앱매직 리포트서 2025년 IAP 매출 약 800만달러 기록



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 더블유게임즈 자회사 팍시게임즈(Paxie Games)가 시장조사기관 앱매직(AppMagic)의 '튀르키예 모바일 게임 시장 리포트 2026'에서 2025년 튀르키예 소재 매출 상위 10대 퍼블리셔에 선정됐다.

11일 더블유게임즈는 팍시게임즈가 해당 리포트에서 2025년 튀르키예 소재 매출 기준 상위 10대 퍼블리셔에 포함됐다고 밝혔다. 팍시게임즈는 튀르키예 이스탄불에 기반을 둔 캐주얼 게임 개발사다.

리포트에 따르면 팍시게임즈의 2025년 인앱구매(IAP) 매출은 약 800만달러로 집계됐다. 이는 전년 대비 약 113% 증가한 수준이다.

더블유게임즈 로고. [사진=더블유게임즈]

해당 수치는 앱스토어와 구글플레이 인앱구매 추정치를 기준으로 한다. 더블유게임즈는 팍시게임즈가 인앱광고(IAA) 매출 비중도 높은 만큼 실제 연결 매출 규모는 IAP 추정치를 웃돌 것으로 보고 있다.

앱매직 리포트에는 Dream Games, Peak Games, Rollic Games 등 튀르키예 기반 모바일 게임사들도 주요 퍼블리셔로 포함됐다. 더블유게임즈는 이번 선정이 팍시게임즈의 현지 캐주얼 게임 시장 내 성장세를 보여주는 사례라고 설명했다.

더블유게임즈는 2025년 3월 팍시게임즈 지분 60%를 인수했다. 이후 2026년 4월 16일 2차 거래를 마무리하고 지분 13.3%를 추가 확보했다. 현재 더블유게임즈의 팍시게임즈 보유 지분은 73.3%다.

더블유게임즈는 팍시게임즈의 매출 성장세를 바탕으로 지분을 단계적으로 확대했다고 설명했다. 회사는 팍시게임즈를 중심으로 캐주얼 게임 부문 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

앱매직 리포트는 튀르키예 모바일 게임 시장이 3년 연속 성장세를 이어가고 있다고 분석했다. 글로벌 모바일 게임 시장이 성장 정체를 겪는 가운데 튀르키예 시장은 2025년 사상 최대 규모의 인앱구매 매출을 기록한 것으로 제시됐다.

리포트는 튀르키예 개발사들이 퍼즐과 하이브리드 캐주얼 장르에서 경쟁력을 보이고 있다고 분석했다. 새로운 게임 메커니즘과 수익화 방식을 빠르게 적용하는 점도 현지 시장 특징으로 언급됐다.

더블유게임즈는 튀르키예 현지 개발 역량과 그룹의 글로벌 운영·퍼블리싱 경험을 결합해 캐주얼 게임 사업을 확대할 계획이다.

더블유게임즈 관계자는 "이번 선정은 팍시게임즈가 튀르키예 캐주얼 게임 시장에서 성장성을 보여준 결과"라며 "추가 지분 확보를 통해 협업을 강화하고 현지 개발 역량과 그룹의 운영 경험을 결합해 성장을 이어가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com