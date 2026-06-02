더블유카지노 출시 14주년…글로벌 유저 대상 대규모 기념 이벤트

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누적 매출 2조·다운로드 6000만, 1400만 코인 등 대규모 보상

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 더블유게임즈는 소셜카지노 게임 '더블유카지노(DoubleU Casino)'가 출시 14주년을 맞아 글로벌 유저 대상 대규모 기념 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

2012년 출시된 더블유카지노는 현재까지 누적 다운로드 6000만 건, 누적 매출 약 2조원을 기록했다. 400종 이상의 자체 제작 슬롯 콘텐츠를 기반으로 매주 신규 슬롯을 선보이고 있다.

이번 14주년 기념 이벤트는 전체 유저 대상 특별 코인 지급을 비롯해 더블유카지노의 역사와 주요 콘텐츠를 주제로 한 퀴즈 이벤트, 유저들이 게임 내 추억을 공유하는 '14 Years of DUC Memories' 이벤트 등으로 구성된다. 각 이벤트에서는 14주년을 상징하는 1400만 코인 등 보상이 제공된다.

더블유게임즈 로고. [사진=더블유게임즈]

더블유카지노는 해외 주요 시장에서도 이용률을 유지하고 있다. 한국콘텐츠진흥원이 발간한 '2025 해외 시장의 한국 게임 이용자 조사'에 따르면 미국 내 한국 게임 이용자 기준 플레이 비중 10.1%로 국산 모바일 게임 이용자 수 2위를 기록했다. 프랑스와 인도에서는 각각 5위에 올랐다.

더블유게임즈는 소셜카지노 사업을 기반으로 아이게이밍(iGaming)과 캐주얼 게임까지 사업 영역을 확대하고 있다. 자회사 슈퍼네이션(SuprNation)을 통해 유럽 아이게이밍 시장에 진출했으며 팍시게임즈(Paxie Games) 인수로 글로벌 캐주얼 게임 시장에도 진출했다. 독일 소셜카지노 개발사 와우게임즈(Whow Games)를 통해서는 유럽 소셜카지노 사업도 운영하고 있다.

2026년 1분기 연결 기준 실적으로는 매출 2050억원, EBITDA 751억원, 영업이익 685억원을 기록했다. 캐주얼 및 아이게이밍 매출 비중은 24.3%까지 확대됐으며 전 사업부문 흑자를 기록했다.

더블유게임즈 관계자는 "소셜카지노의 견고한 수익 기반 위에 아이게이밍과 캐주얼 등 신규 성장 축을 확대하며 글로벌 종합 게임사로의 도약을 이어갈 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com