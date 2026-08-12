더블유게임즈, 올 2분기 영업익 701억원…사상 최대

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영업이익률 33.3%로 1.7%포인트 개선

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 더블유게임즈가 2026년 2분기 매출과 영업이익 모두 분기 기준 사상 최대치를 경신했다고 12일 밝혔다.

올 2분기 연결 기준 매출은 2106억원으로 전년 동기 대비 22.5%, 전분기 대비 2.8% 증가했다. 7개 분기 연속 성장이다. 영업이익은 701억원으로 전년 동기 대비 29.0%, 전분기 대비 2.3% 늘었다. 영업이익률은 33.3%로 전년 동기 대비 1.7%포인트(p) 개선됐다.

같은 기간 상각전영업이익(EBITDA)은 769억원으로 전년 동기 대비 31.2%, 전분기 대비 2.4% 증가했다. 매출액 대비 변동비용 비중은 26.3%로 전년 동기 29.6% 대비 3.3%p 낮아졌다. 소비자직접판매(DTC) 매출 비중은 47.5%로 전년 동기 대비 약 4배 수준으로 확대됐다. 플랫폼 수수료 절감에 따른 비용 구조 개선이 이어지며 신작 마케팅 투자 확대에도 수익성을 유지했다.

더블유게임즈 로고. [사진=더블유게임즈]

상반기 누계 매출은 4156억원으로 전년 동기 대비 24.5%, 영업이익은 1385억원으로 27.0% 증가했다. 이는 지난해 연간 매출과 영업이익의 각각 57.7%, 59.7%에 해당하는 수준으로, 반기 기준으로도 사상 최대다.

부문별로는 캐주얼 부문이 실적 성장을 이끌었다. 팍시게임즈(Paxie Games)는 2026년 7월 말 기준 100종 이상의 게임을 서비스하고 있으며, 상반기 말 기준 글로벌 누적 다운로드는 6000만건을 넘어섰다. 올 2분기 매출은 271억원으로 전년 동기 대비 126.3%, 전분기 대비 9.4% 증가했다. 인공지능(AI) 기반 신규 게임의 매출 비중은 81%까지 확대됐으며 흑자 기조를 이어가고 있다.

아이게이밍 부문의 슈퍼네이션(SuprNation)은 올 2분기 매출 255억원을 기록해 전년 동기 대비 17.3%, 전분기 대비 1.5% 성장했다.

소셜카지노 부문은 계절적 비수기로 꼽히는 올 2분기에도 전분기 대비 1.9% 늘어난 1580억원의 매출을 올렸다. 더블유카지노·더블다운카지노 등 기존 주요 타이틀 운영에 더해 지난해 7월 인수한 와우게임즈의 연결 실적이 반영되면서 전년 동기 대비로는 14.3% 증가했다.

올 2분기 아이게이밍과 캐주얼 부문의 합산 매출 비중은 전체의 25.0%로 전분기 24.3% 대비 0.7%p 상승했다.

회사 관계자는 "2분기에도 매출과 영업이익이 사상 최대치를 경신하며 7분기 연속 성장세를 이어갔다"며 "소셜카지노의 안정적인 수익 기반 위에 캐주얼과 아이게이밍의 성장이 이어지고 있고 DTC 비중 확대를 통한 비용 구조 개선 효과도 지속되고 있다"고 말했다.

이어 "팍시게임즈는 AI 기반 신규 게임을 중심으로 성장성과 수익성을 강화하고 있다"며 "하반기에도 기존 사업의 수익성을 바탕으로 신규 성장동력의 성과를 확대해 실적 성장을 이어갈 것"이라고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com