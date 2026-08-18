재경부 청년인턴, 정책기획 참여…AI 역량도 키운다

AI 핵심 요약beta
- 이형일 재경부 1차관이 18일 청년인턴과 간담회를 열었다.
- 청년인턴들은 정책제안 보고서로 정책기획에 참여했다.
- 재경부는 AI 교육과 현장탐방 지원을 확대하기로 했다.
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이형일 "청년 시각 향후 정책에 적극 반영"
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 재정경제부 청년인턴들이 경제통계와 해외사례 분석 등 실무를 넘어 청년의 시각에서 기존 정책을 개선하거나 새로운 정책을 제안하는 정책기획 과정에 참여했다. 재경부는 인공지능(AI) 활용 교육과 공공기관 현장탐방 등 인턴들의 실무 역량을 높이는 프로그램도 지원할 방침이다.
재경부는 이형일 1차관이 18일 정부세종청사에서 올해 상반기 청년인턴들과 소통 간담회를 열고, 청년들의 고민과 관심사를 청취했다고 밝혔다.
재경부는 청년들에게 국정 현장의 일 경험을 제공하고 청년 세대의 아이디어를 정책에 반영하기 위해 지난 2023년부터 청년인턴 프로그램을 운영하고 있다.
청년인턴들은 소속 부서에서 경제통계와 해외사례 분석, 언론동향 모니터링, 현장방문·회의 운영 지원 등 다양한 업무를 수행했다.
청년의 시각에서 기존 정책의 개선방안이나 새로운 정책을 제안하는 '정책제안 보고서'도 작성했다. 이를 통해 단순 업무 지원을 넘어 정책 기획·수립 과정에도 참여했다.
재경부는 청년인턴의 역량 강화를 위해 ▲보고서 작성 교육 ▲경제·재정 융복합교육 ▲금융권 공공기관 현장탐방 ▲AI 활용능력 이론·실습 교육 등도 지원했다.
이날 간담회에서는 청년인턴들이 '청년의 시선'을 주제로 직접 발표에 나섰다. ▲청년인턴 업무성과 ▲취업·진로·조직생활 등 청년 세대의 현실 고민 ▲핵심가치·유행·이슈 등 최근 청년 트렌드에 대한 생각을 공유했다.
이 차관은 "재경부에서의 청년인턴 경험이 여러분에게 의미있는 성장과 배움의 기회가 되길 바란다. 실무와 AI 역량 등을 겸비한 미래 인재로 도약할 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다"며 "여러분이 들려준 진솔하고 참신한 생각들은 앞으로 재경부가 청년 세대와 더 깊이 소통하고 변화하기 위한 소중한 이정표가 될 것"이라고 강조했다.
rang@newspim.com